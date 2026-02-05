威力彩9.7億今晚開獎！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運爆棚

威力彩頭獎9.7億元將於今(5)晚開獎，不少人都希望是這個幸運得主，台彩預估，銷售金額為3.4億至3.6億元。 圖：台彩／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 威力彩頭獎9.7億元將於今(5)晚開獎，不少人都希望是這個幸運得主，台彩預估，銷售金額為3.4億至3.6億元。對此，命理師「小孟老師」公開最好運的4生肖、4星座，以及最佳下注時辰、財神方位以及財運顏色。

威力彩9.7億將開獎。小孟老師昨日，也特地在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」，分享今日偏財運最旺的4生肖、4星座：

第四名：馬

屬馬的人本週偏財運很旺盛，建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站去下注，譬如：麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第三名：羊

屬羊的人，可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第二名：猴子

猴子偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也蠻適合去做投資。

若你想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站去進行下注。

第一名：老鼠

老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站。譬如：電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

至於4個好運星座，為雙子、處女、天秤、射手。另外，就算沒有上榜，小孟老師也公布了最佳下注時辰、財神方位以及財運顏色。下注吉時有三，分別是「早上9:00到11:00」、「中午11:00到13:00」、「下午13:00到15:00」；財神方位在東方；財運顏色是粉色。

