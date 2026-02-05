威力彩9.7億今晚開獎！4生肖有望暴富 最旺彩券方位曝

威力彩今（5日）晚間開獎，頭獎上看9.7億元。民俗專家楊登嵙點名「4生肖」在本期威力彩開獎中擁有較旺的偏財運，建議把握機會試試手氣。

威力彩今（5日）晚間開獎，頭獎上看9.7億元。（示意圖／中天新聞）

民俗專家楊登嵙指出，虎、兔、馬、狗等四個生肖在本期威力彩開獎中擁有較旺的偏財運。另外，楊登嵙表示，財神方位落在北方與東北方向，民眾可以自己居住地為中心點，選擇往北方或東北方向的彩券行購買威力彩。除了方位考量外，他也建議民眾在購買彩券時穿著特定幸運色系。

根據楊登嵙的分析，本期幸運色包含土色系的黃色、米色、咖啡色、棕色，以及金色系的金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色等顏色。他認為穿搭顏色是影響財運的關鍵因素之一，建議民眾可穿著相關色系服裝前往彩券行購買。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

威力彩頭獎飆9.7億！3生肖走好運 有望一夜翻身

「4生肖」馬年安太歲！ 犯1大錯衰整年

今立春「4生肖」財運大洗牌 鹹魚翻身財路自開