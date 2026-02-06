威力彩9.7億槓龜！他1包牌法「淨賺8萬」獎金噴出一整串

生活中心／周希雯報導

威力彩昨（5日）9.7億元頭獎又未開出，已是連續槓龜第29期，下期頭獎上看11.5億。隨著獎金越積越高，彩券行買氣也大幅增加，昨日更有民眾一次豪砸6萬7200元，雖然依舊未能一夕致富，但他透過「罕見包牌法」拿走14萬6400元，扣除成本足足還賺了近8萬，而且通通免稅。

客人砸6.7萬包牌！彩券行：我手還在抖

位於新竹縣的「樂樂彩券行」透露，店內5日來了1名「超級勇者」，直接砸了6萬7200元包牌，策略為「第1區包9個號碼+第2區全包」，令店家忍不住驚喊「我刷彩券的手還在抖，只希望這張頭獎真的在我手上誕生！如果是你中的，留言區開放認領，我真的會幫你尖叫」。

彩券行表示，有民眾為了9.7億頭獎，一次砸了6萬7200元包牌。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

9.7億槓龜！他仍賺8萬還免稅

樂樂彩券行今（6日）更新後續，該民眾選了35號，可惜開獎結果是34及36號，完美錯過百萬獎金，「全店看到號碼那秒都幫他心痛，差這一號，原本是破百萬的參獎啊」。不過該民眾並未虧本，雖然第一區只中 4 碼，「但因為他是『系統 9 +二區全包』，獎金是一整串噴出來的」，最終現領14萬6400元獎金。

雖然遺憾錯過大獎，該民眾扣除成本仍賺近8萬、而且免稅。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

更幸運的是，該民眾因單注獎金都在5000元以下，因此所有獎金「通通免稅」，扣除他砸下的6萬7200元，最終足足抱走7萬9000元淨利。對此，彩券行也表示，「雖然沒中頭獎，但這投資報酬率真的香到爆，這張感覺就是幫大家『熱』用的」，也期望下一期11.5億能開在自家彩券行。





