威力彩9.7億槓龜！神人「罕見包牌法」賺回8萬 獎金瘋狂噴出

財經中心／朱祖儀報導

威力彩下期頭獎上看11.5億元。（示意圖／資料照）

威力彩5日開獎再次槓龜，9.7億頭獎還沒有找到得主，下期頭獎金額上看11.5億元。雖然最大獎未送出，但有民眾為了中大獎，砸了6萬7200元，採用「罕見包牌法」，結果最後真的回本，現領14萬6400元，等於帶走將近8萬元淨利。

樂樂彩券行在臉書透露，5日有「超級勇者」到店裡砸了6萬7200元包牌，採「第1區包9個號碼+第2區全包」的策略包牌，希望可以順利抱走9.7億頭獎。彩券行也說，「我刷彩券的手還在抖，只希望這張頭獎真的在我手上誕生！」

樂樂彩券行今（6）日更新後續，表示該位勇士很可惜沒有中獎，他選了35號，沒想到開獎結果是34及36號，完美錯過大獎，但他的投資報酬率仍相當不錯，「雖然第一區只中 4 碼，但因為他是『系統9+二區全包』，獎金是一整串噴出來的！」

樂樂彩券行列出所有獎項，發現該名勇者現領14萬6400元，且因為單注獎金都在5000元以下，所以不用課稅，扣掉成本最後抱走7萬9000元。

除了這位勇士之外，台彩指出，本期威力彩二獎、第一區6個號碼全中，只差1號與頭獎擦肩而過，開出一注獨得1428萬元，獎落高雄新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」。

