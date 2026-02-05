威力彩9.7億！4生肖今起「財運一路衝」正偏財都旺

今（5）晚開獎的威力彩，頭獎獎金上看9.7億。（示意圖／東森新聞）





威力彩連槓28期，今（5日）晚開獎頭獎獎金上看9.7億！《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖從今天開始運勢轉強，正、偏財都特別旺，彷彿搭上「財富雲梯」，財運一路往上衝。

生肖龍

象徵尊貴與實力的屬龍者，今起運勢明顯發力，職場表現亮眼，容易被上司看見，升職、加薪機會大增。除了本業表現突出，偏財運也不容小覷，如投資、副業或突如其來的獎金，財富一波接一波上門。

生肖猴

屬猴者腦筋動得快、反應靈活，這段時間特別容易抓住別人沒注意的商機，可能是一個靈光一閃的點子，或朋友牽線帶來的機會，藉而創造不錯的收入。人脈加分、財運加持，讓屬猴者錢包越來越有感。

生肖牛

屬牛者是典型的「苦盡甘來」，長期踏實付出的努力，今天開始逐漸開花結果，過去累積的經驗、人脈陸續帶來成果，收入穩定成長，財富像滾雪球一樣越滾越大，也讓生活更安心、更踏實。

生肖馬

行動力強、敢衝敢拼的屬馬者，這段時間特別容易在新領域闖出成績。不論是轉換跑道、嘗試新產業，或接受全新的挑戰，都有機會因勇於行動而換來實質回報，財運跟著水漲船高，未來發展空間也更寬廣。

