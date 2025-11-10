威力德第3季獲利年增36％ EPS達1.32元

〔記者陳永吉／台北報導〕體外診斷試劑暨設備廠威力德生醫(7713)公告第3季財報，受惠於第3季營收創單季新高，第3季稅後淨利5983萬元，年增36％，每股稅後盈餘(EPS)為1.32元。累計前3季稅後淨利1.51億元，年增16％，EPS為3.37元。

威力德表示，公司第3季毛利率34％、營益率25％、稅後淨利率20％，相較去年同期呈現3率3升，主要由於營收規模放大以及整合性醫療資訊平台服務收入增加，預期第4季營運表現可望保持今年以來的成長節奏。

威力德指出，公司長期來與知名醫療診斷設備廠商羅氏(臺灣)合作，具備完整產品線，涵蓋生化、免疫、尿液、血液氣體與分子診斷試劑等領域，客戶群廣泛，從大型醫院、基層醫療院所以及醫驗所都有與其合作，服務之客戶超過3000家，尤其公司在指標型醫驗所滲透率極高，故隨著新設診所多傾向與指標型醫檢所合作，得推升公司市場占有率逐步墊高。

此外，自威力德核心業務－體外診斷試劑與設備，延伸發展的醫療資訊平台服務業務，於第3季迎來新突破。

子公司優品生醫成功將其開發的新世代檢驗管理解決方案(LIS)，首度導入國內指標性醫事檢驗所。威力德指出，國內基層診所仰賴醫檢所提供的檢驗服務，而檢驗服務品質的提升和彈性的流程合作方式，則能透過優品生醫提供的解決方案達成，同時也能顯著提升營運效率，並賦予其提供給合作診所更高效能、數位化服務的能力。此舉不僅順應了當前預防醫學與精準醫療的發展浪潮，更有助於加速醫檢所的數位轉型與服務升級。目前有多家客戶已積極進行洽談合作事宜。

