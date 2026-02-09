威力掃蕩馬祖4鄉5島 海巡員全力守護落實3安政策

cnews204260209a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆春節將屆，為防範中國籍船舶越界及杜絕走私偷渡，海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部，今（9）日啟動「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務。海巡署表示，希望強化邊境防疫與馬祖海域、海岸執法能量，透過提升巡邏密度與查緝力度，落實「國安、治安、平安」的3安目標。

海巡署表示，岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第十一巡防區指揮部，統合金馬澎分署第一○岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第十海巡隊等，還結合移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局等，針對馬祖地區4鄉5島，動員巡防艇6艇、巡邏車12輛、巡邏機車9輛、無人機3架、查緝人力89員，全面巡緝海域與岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等走私熱點。

廣告 廣告

海巡署指出，另外還將強化貨船拆檢率，嚴防非洲豬瘟及走私品入境，持續取締越界非我國籍商、漁船，以維護我國邊境防疫、海底電纜設施安全及海洋漁業資源等。

cnews204260209a11

海巡署表示，回顧去年度馬祖海巡執法成效，執行無人機巡查124次、查緝走私及非法入境案7件15人、取締航政及漁政違規案38件、驅離海底電纜水域滯留中國籍船舶15艘、驅離越界中國籍船舶405艘、扣留調查3船、監控驅離中國籍研究船及公務船141艘、應處岸際漂流豬屍1案（非洲豬瘟病毒核酸陽性反應）、海洋生態保育及岸際油污防治案22件、協助民眾傷病緊急醫療後送案29件、協助取締小三通旅客違規攜帶農產品案64件、違規攜帶大陸加工食品及免稅菸品案31件、客船安檢查獲通緝犯 4人。

海巡署十一巡防區指揮部主任洪文泉表示，藉由春節擴大威力掃蕩，以實際行動向國人及馬祖鄉親，宣示海巡守護國土、強力執法的決心。也呼籲，民眾如發現走私、偷渡等不法情事或需救援協助，請立即撥打118海巡報案專線，海巡單位將第一時間派員應處，全力守護國安、治安、平安，確保國人安心過年。

cnews204260209a09

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

逮全臺最大埋包運毒集團 山區挖毒品僅大麻逾30公斤

搭捷運口袋露出刀柄 警急管束搜出2把刀

【文章轉載請註明出處】