威力斯連3戰繳出雙十 榮膺TPBL第8週MVP

記者張翔程／臺北報導

臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（9）日公布單週最有價值球員，臺北台新戰神洋將威力斯在第8週展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出雙十表現，並在關鍵戰役中挺身而出，是戰神當週2勝1敗的重要核心，最終以亮眼數據奪下TPBL第8週單週最有價值球員（MVP）。

戰神上週迎來高強度的3連主場賽程，儘管賽事密集，威力斯仍維持高檔輸出，無論在禁區終結、外線火力、籃板保護或防守破壞，完全展現絕對穩定性，以全方位的攻守能力支撐球隊節奏，3場比賽中得分全數突破20分，並連續3戰收下雙十，展現主力外援應有的氣勢與統治力。

其中最引人注目的莫過於12月7日對戰高雄全家海神的激鬥，兩隊鏖戰至延長賽，威力斯在延長賽火力全開，單節攻下7分，多次於關鍵時刻得手，最終率領戰神成功捍衛主場，比賽末段展現MVP 級的判斷力與競爭韌性，而那種在關鍵時刻也不放棄的熱度，正是本季想傳達的「籃球，怎能不愛」。

威力斯上週場均繳出30.3分、15籃板、2.3抄截、1.7助攻，效率值達34.7，不論攻守都主導比賽節奏，是戰神當週最不可或缺的贏球要素。對於這項肯定，威力斯表示，自己滿懷感恩，感謝一切朝著好的方向前進，感謝上帝，沒有祂一切不會發生。