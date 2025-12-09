威力斯連3戰繳出雙十 榮膺TPBL第8週MVP
記者張翔程／臺北報導
臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（9）日公布單週最有價值球員，臺北台新戰神洋將威力斯在第8週展現驚人火力與穩定度，3場主場比賽場場繳出雙十表現，並在關鍵戰役中挺身而出，是戰神當週2勝1敗的重要核心，最終以亮眼數據奪下TPBL第8週單週最有價值球員（MVP）。
戰神上週迎來高強度的3連主場賽程，儘管賽事密集，威力斯仍維持高檔輸出，無論在禁區終結、外線火力、籃板保護或防守破壞，完全展現絕對穩定性，以全方位的攻守能力支撐球隊節奏，3場比賽中得分全數突破20分，並連續3戰收下雙十，展現主力外援應有的氣勢與統治力。
其中最引人注目的莫過於12月7日對戰高雄全家海神的激鬥，兩隊鏖戰至延長賽，威力斯在延長賽火力全開，單節攻下7分，多次於關鍵時刻得手，最終率領戰神成功捍衛主場，比賽末段展現MVP 級的判斷力與競爭韌性，而那種在關鍵時刻也不放棄的熱度，正是本季想傳達的「籃球，怎能不愛」。
威力斯上週場均繳出30.3分、15籃板、2.3抄截、1.7助攻，效率值達34.7，不論攻守都主導比賽節奏，是戰神當週最不可或缺的贏球要素。對於這項肯定，威力斯表示，自己滿懷感恩，感謝一切朝著好的方向前進，感謝上帝，沒有祂一切不會發生。
其他人也在看
邊顧小孩邊拿雙十！尼克哈特「板凳席突托嬰、隊友傻眼」網讚：最佳團隊
體育中心／黃崇超報導NBA紐約尼克今天（8日）在主場以106比100擊退來訪的魔術，第四節剩下19秒時出現有趣插曲，當時尼克以106比99領先超過兩個球權，先發前鋒哈特（Josh Hart）似乎以為自己已經能打卡下班，坐在板凳席上抱著自己的小孩，沒想到突然被教練換上場，讓他急急忙忙把小朋友「托嬰」給隔壁隊友、重新整理球衣上場，這一幕獲得網友大讚：「最佳團隊配合！」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA》勇士Green痛批灌籃大賽不精采 「連沒NBA合約的人都能參加」
2026年NBA全明星週將於台灣時間2月14日至16日登場。本屆除了改採「美國隊 vs. 世界隊」的新對抗模式外，備受期待的三分球大賽及灌籃大賽依舊是球迷關注焦點，精采程度值得拭目以待。然而，金州勇士前鋒Draymond Green則在自己的Podcast節目中發表自己對灌籃大賽的看法，並表示該參加的球員不參加才會導致熱度下降，甚至直言地說：「我努力到這個程度才有機會成為全明星球員，而你卻可以連NBA合約都沒有就參加灌籃大賽。」Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 35
NBA/40歲詹皇轟29分！湖人8年來首度在費城贏球
湖人今（8日）作客費城，在東契奇（Luka Doncic）繳出31分、15籃板、11助攻的大三元，加上40歲詹姆斯（LeBron James）在決勝節獨攬12分下，終場以112比108斬斷76人的3連勝。。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
NBA／痛批保羅未認清自身角色 零號探員：該閉嘴享受最後一年
前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目中指出保羅（Chris Paul）本季在快艇期間過度干預，未認清自身角色，更直言保羅本該安靜地享受生涯最後一個球季，而非...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前 ・ 14
NBA》James為團隊成功做出犧牲！Pierce盛讚LBJ放下巨星身段融入體系
過去曾經和詹姆士是場上宿敵的退役球星皮爾斯，近日在節目上公開讚揚這個昔日對手，他認為步入職業生涯後期的詹姆士，願意且能夠調整自己在場上的主要職責，這是一項極其罕見且重要的能力。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前 ・ 4
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
NBA／「斑馬」已回歸馬刺恢復訓練 後兩戰狀態為出賽成疑
先前遭遇小腿拉傷的馬刺明星中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在近期已回歸球隊訓練。不過，據美媒稱，溫班亞瑪預計不會參加明日對鵜鶘的比賽或週四對陣湖人隊的NBA盃賽事。 ...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發起對話
28303 哈登總得分 NBA史上前10
本報綜合外電報導 NBA洛杉磯快艇哈登7日以單場34分躋進歷史總得分榜…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 64
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 275
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1101
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9