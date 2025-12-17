威力直逼輕颱蹂躪！「15縣市」恐飆8級強風 外出注意了

中央氣象署於17日下午4時許發布最新陸上強風特報，17日下午至18日晚間，「15縣市」將受到東北風的影響，部分地區有風速達6級或陣風8級的可能性。

「15縣市」將受到東北風的影響，部分地區有風速達6級或陣風8級的可能性。（圖／氣象署）

氣象署指出，特別是新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣等地，民眾需特別留意安全，避免在戶外進行活動。

