威力直逼輕颱蹂躪！「16縣市」恐飆8級強風 外出注意
根據中央氣象署於13日晚間10時許的最新公告，因受到東北季風的增強影響，今（13）日發布強風特報，涵蓋新北市、桃園市、新竹市及其他14個縣市，預計將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的情況。這些地區的民眾在戶外活動時需特別注意安全，尤其是在高處或開放空間。
氣象署指出，強風的影響時間從今晨開始，將持續至明（14）日晚上，並已針對上述地區亮出「黃色燈號」，提醒民眾提高警覺，避免不必要的外出。專家也建議，民眾應在家中檢查窗戶及陽台的安全，確保不會因強風造成損害。
此外，氣象署同時發布了大雨特報，預測基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意瞬間大雨及可能的山區坍方風險。
