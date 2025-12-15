威力直逼輕颱蹂躪！「3縣市」恐飆8級強風 外出防樹塌

根據中央氣象署的最新消息，今（15）日下午10時25分發布陸上強風特報，指出由於東北風偏強，預計在15日下午至16日下午，新北市、屏東縣、澎湖縣局部地區將出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，這些地區已被標示為黃色燈號警報。氣象署提醒民眾在此期間外出時，務必注意行車安全，避免不必要的風險。

陸上強風特報。（圖／氣象署）

事實上，屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。事故發生時，幸運地並未造成人員傷亡或車輛損壞。警方迅速通報墾丁國家公園管理處，派遣人員前往現場處理，清除倒伏的樹枝並解除交通管制，交通很快恢復正常。

屏東縣墾丁大街於14日下午3時許，發生路樹倒伏事件，原因是遭遇強勁的落山風，導致一棵行道樹倒塌於車道上，瞬間阻斷了交通。（圖／翻攝畫面）

