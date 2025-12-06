威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意

交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！

「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上。（圖／氣象署）

氣象署表示，桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣及澎湖縣等地將受到強烈的東北風影響，預測有平均風速達6級以上或陣風達8級以上的機率，並且已發佈黃色燈號警報。氣象署提醒民眾在戶外活動時要特別小心，注意路樹及不堅固建築物的安全，以防被強風吹落的碎片所傷。

同時，環境部也指出，受風向影響，中南部地區的空氣品質受到影響，建議民眾在空氣不佳時加強防護，並持續關注最新的預警資訊。氣象署將於每日上午4時30分、10時30分、16時30分及22時30分更新相關資訊。

受風向影響，高屏地區需留意空氣品質。（圖／環境部空氣品質監測網）

