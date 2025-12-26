威力直逼輕颱！「12縣市」恐飆8級強風 寒風刺骨

中央氣象署於26日下午4時35分發布最新公告，因受東北風影響，「12縣市」陸上強風特報，特別是桃園市、新竹縣及苗栗縣等地，預測將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況。

「12縣市」陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，民眾在戶外活動時需特別小心，避免路樹及不堅固建築物被強風吹落的危險，並建議加強固定戶外物品。由於台灣地形複雜，部分地區因測站分布限制，實際風速可能更高，呼籲民眾隨時注意相關天氣警訊及更新資訊。

