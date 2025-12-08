威力直逼輕颱！「14縣市」恐達8級陣風 屏東亮橙燈

根據交通部中央氣象署於8日晚間19時16分指出，自8日晚上至9日晚上，東北風將顯著增強，預測屏東縣局部地區將出現平均風速達9級以上或陣風達11級以上的情況，因此發佈橙色燈號以示警戒。同時，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣（包括蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地的局部地區也有可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情形，因此發佈黃色燈號，提醒民眾提高警覺。

14縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

對於橙色燈號的地區，氣象單位建議民眾應避免戶外活動，並注意防範路樹及不堅固建築物因強風而造成的潛在危險。此外，駕駛者應避免行車，若在行車過程中遇到強風，應尋找安全地點停車避風，並留意大眾運輸的停駛及國道與高架道路的降速封閉訊息。

至於黃色燈號的地區，當地居民在戶外時應小心路樹及建築物的碎片，特別是戶外工作者需加強安全防範，並確保戶外物品的穩固。行車時應減速慢行，並隨時關注大眾交通的延誤信息。

