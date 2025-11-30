威力路檢見成效！唾液快篩再揪「毒駕」 男處理糾紛反被抓包陽性反應

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局推行唾液毒品快篩滿一週，全市執行44場次威力路檢，其中「毒駕」取締已達14件，展現強力執法成效。日前第五分局員警在北屯區處理行車糾紛時，更意外發現駕駛徐姓男子語無倫次、味道異常，經唾液快篩檢測後呈「陽性反應」，讓原本的糾紛案件當場揪出一名毒駕者。

第五分局巡邏員警接獲110報案前往處理行車糾紛，現場雙方情緒激動，警方在制止衝突時發現徐姓駕駛說話含糊，甚至把現場行人稱作「朋友」、把身上物品說成放在「車上」，全身散發濃烈愷他命燃燒味道，形跡怪異。此外，對方行人也指證徐男駕車與其險些擦撞並大聲咆哮。警方判斷徐男具疑似施用毒品後駕駛之情形，並在車內目視處發現俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，立即依程序向徐男說明檢測規定，經其同意後實施唾液毒品快篩，果然呈現陽性反應。

車輛後車廂上查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等相關物品。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條將徐男告發，恐面臨新臺幣3萬元至12萬元罰鍰，車輛亦當場移置保管並吊扣駕照1至2年，徹底落實「人、車分離」避免再次危害用路人安全。另全案依《毒品危害防制條例》移送臺中地檢署偵辦，後續並追查公共危險相關犯行。臺中市警局刑事警察大隊長紀延熹呼籲，警方對「毒駕」零容忍，將持續運用唾液毒品快篩加強執法，讓毒駕者無所遁形，保障市民交通安全。

