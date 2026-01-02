威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨

中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。

中央氣象署於 2日下午4時32分 ，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署表示，特別是台中市及新北市等地，預測將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，提醒民眾注意戶外安全，避免強風造成的危險。

此外，隨著元旦假期的到來，入冬首波強烈冷氣團也將在週五至週六期間抵達，氣溫可能跌至7度以下，北部地區的民眾需特別注意保暖。氣象專家指出，這波冷空氣不僅氣溫驟降，還可能伴隨著降雨，尤其是在基隆北海岸及大臺北山區。

氣象署呼籲民眾在戶外活動時，應加強防範，特別是在強風天氣中，駕駛人應減速慢行，並留意大眾交通的延誤訊息。

