威力逼近輕颱！「14縣市」恐飆8級強風 外出注意

中央氣象署於22日下午4時30分，發布陸上強風特報，指出東北風顯著增強，從22日下午至23日下午，部分地區將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，特別是新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地。

中央氣象署於22日下午4時30分，發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

根據氣象署的預測，屏東縣局部地區甚至可能出現平均風速9級以上或陣風11級以上的情況，這次的強風特報已經發出黃色燈號，提醒民眾在戶外活動時需特別小心，注意防範路樹、不堅固建築物或定置物被強風吹落的風險。戶外工作者應加強安全防護，並且行車時要減速慢行，留意大眾運輸的延誤訊息。

氣象署建議，民眾在強風期間應儘量避免戶外活動，並加強固定戶外物品，以防止強風吹起造成危險。這一波強風的影響將持續至23日下午，民眾需隨時關注氣象更新。

