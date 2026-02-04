威善高推動加州立法：針灸納「白卡」永久福利

威善高推動SB944立法，盼將針灸納入白卡長期保險福利。（記者李怡/攝影）

加州州參議員威善高2日在舊金山華埠東北醫療中心宣布提出SB 944號法案「針灸可及性法」（Acupuncture Access Act），主張將針灸服務正式列為加州醫療補助計畫 Medi-Cal（白卡）的永久保險福利，使其不再因州或聯邦預算調整而面臨被削減的風險。

威善高表示，現行白卡針灸服務主要仰賴州政府年度撥款及聯邦配套資金支持，缺乏制度性保障，一旦政治環境或預算方向出現變化，相關經費便可能中斷。他指出，在聯邦政府持續壓縮醫療支出的情況下，這類仰賴短期資金維持的醫療服務顯得格外脆弱。他強調，醫療保障不應成為年年討論的臨時方案，而應是社區可以長期依靠的基本制度。

他指出，過去每當加州財政吃緊，針灸經費往往被列為優先檢討項目，社區團體與民選官員必須反覆動員，才能讓服務得以延續。SB 944的立法目標，正是終結這種反覆不定的狀況，讓針灸與物理治療、職能治療等服務一樣，成為穩定提供的醫療項目。依照法案內容，即使未來聯邦配套資金出現變動，加州仍須承擔針灸相關支出。

東北醫療中心整合醫學部主任喬麗麗指出，對許多長期接受治療的病患而言，針灸並非輔助性選項，而是改善生活品質的重要醫療方式。她表示，臨床上常見病患透過針灸減輕慢性疼痛、促進傷後復原，並在情緒壓力與焦慮管理上獲得明顯幫助，同時也有助於降低對鴉片類止痛藥的依賴，減少急診使用率。

她說，將針灸納入白卡長期保障，有助於提升醫療體系的公平性，讓低收入族群能持續獲得符合文化背景、且具實證基礎的照護。

舊金山市府律師邱信福表示，中醫與針灸在公共醫療體系中具有成本效益優勢，SB 944可在聯邦醫療資金前景不明的情況下，為州內居民建立更穩固的制度防線。

代表華埠的第三區市議員李爾德（Danny Sauter）指出，第三區高齡人口比例為全市最高，針灸服務對長者健康具有關鍵作用，而長期的預算不確定性，已對病患與醫療機構帶來實質壓力。

加州針灸聯盟副主席薛初龍表示，目前針灸服務在制度上仍存在結構性問題，不僅資金來源不穩，也高度依賴聯邦配套，一旦聯邦政策轉向，州內服務恐受影響。此外，現行規定限制白卡受保者每月僅能接受兩次針灸，一年上限為 24 次，聯盟希望未來能調整相關限制，使治療安排更貼近實際醫療需求。

威善高辦公室表示，對SB 944在本會期內完成立法程序、送交州長紐森簽署抱持審慎樂觀態度，並呼籲社區持續關注與發聲，支持將針灸服務納入長期公共醫療保障體系。

