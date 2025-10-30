威士忌沉浸展10/31登場 開啟風味感官旅程

蘇格蘭威士忌品牌，今年換上全新風貌，在台北信義區打造沉浸式展覽。這回還邀請到「品牌釀酒大師」首度來台，分享雪莉桶工藝的祕密，展覽以光影與香氣交織，呈現時間淬鍊出的風味之美。

蘇格蘭威士忌大廠，在信義區舉辦年度特展，今年以國際平面設計大師David Carson全新視覺為主題，呈現「從橡實到餐桌」的風味旅程。

蘇格蘭威士忌大廠行銷總監Rita：「那我們現場有很多豐富的體驗，包括了360LED的環幕的拍攝體驗，風味印記的拍貼機，以及來自於亞洲頂尖酒吧的一些特調，以及周末的限定派對。」

品牌首位女性釀酒大師，更首度登台，分享威士忌，從橡木桶選材到熟成的關鍵。品牌跨國合作，打造專屬橡木桶，融合美洲水果香和歐洲香料氣息，釀出時間與工藝交織的風味。

蘇格蘭威士忌大廠釀酒大師Kirsteen Campbell：「歐洲橡木帶來濃郁溫暖香料與豐富層次，像是果乾、甜香料與單寧的韻味，而美國橡木則呈現更甜潤柔滑的特質，帶有香草、柑橘與椰香的細膩氣息。」

這場融合藝術和創意的展演，從10月31日正式展開，週末還有「導覽和大師講堂」，帶領民眾探索威士忌的風味之旅。

