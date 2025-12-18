威士忌結緣 戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映挺好友

戴立忍驚喜現身首映會，力挺在他的船上認識的海洋文學家夏曼・藍波安。(目宿媒體提供)

文學紀錄片《大海浮夢》今（12/18）舉辦首映會，海洋文學家夏曼・藍波安特地自蘭嶼北上出席，其中最受矚目的驚喜，莫過於戴立忍導演的現身。平時戴立忍連自己的作品宣傳活動都幾乎缺席，這次卻罕見現身力挺夏曼・藍波安，原來2人有一段發生在大海上的深厚情誼。

夏曼在台上笑說，當年是在戴立忍的帆船上結為好友，關鍵媒介竟是一瓶威士忌，「我本來不喝酒，但他拿出一瓶很好的威士忌，我們就這樣聊起來，變成朋友。」

《大海浮夢》出品人童子賢(左起)、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川划槳啟動「航向海洋文學之旅」儀式。(目宿媒體提供)

戴立忍回憶，自己是少數能與夏曼一同游泳、潛水的人，「他在水下的節奏和陸地完全不同，非常優雅，就像芭蕾舞者。」他形容夏曼在海中的身影令人難忘，也因此更能理解他為何能寫出如此貼近海洋靈魂的文字。戴立忍也感性提到，自己曾與齊柏林導演從空中拍台灣，如今又因周文欽導演，有機會「從水底下看台灣」，這樣的影像視角，對他而言格外珍貴。

廣告 廣告

導演周文欽則透露，當初只是因共同朋友牽線，沒想到開啟長達4年的拍攝旅程。夏曼更笑稱周文欽是個「憨厚的男人」，一開始毫無拍片企圖，只拿著水下攝影機四處記錄，後來才正式走上《大海浮夢》的創作航道。

《大海浮夢》為海洋文學作家夏曼・藍波安留下影像紀錄，更為一段正在進行中的文化傳承留下見證。(目宿媒體提供)

電影鏡頭跟隨夏曼上山下海，橫跨父子三代伐木、造舟與夜航捕魚的生命經驗，也讓戴立忍口中那位「海中的舞者」，得以在大銀幕上被更多觀眾看見。《大海浮夢》將於明年1月9日全台上映。

更多鏡週刊報導

獨家／戴更基性騷女學生挨告 「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

教課尺度超失控 戴更基遭學員控訴「逼演動物交配動作」

小煜被爆愛玩越界釀婚變 前妻「學會忍住」點播〈醉後亂訊〉