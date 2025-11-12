威尼斯潟湖又出現海豚！ 民眾搭船近距搶看「Mimmo」

義大利威尼斯潟湖中又出現海豚。有一隻寬吻海豚從10月開始，就一直出現在威尼斯海道，當地民眾還將牠取名為「Mimmo」，這是近四年來，威尼斯再度出現海豚。

義大利威尼斯從10月開始頻繁出現同一隻海豚，還被當地媒體取名為「Mimmo」。 (圖／達志影像路透社)

這隻寬吻海豚「Mimmo」從10月開始，經常出現在威尼斯，頻繁躍出水面看起來像是在向過往的人們打招呼。即使船隻經過，牠也不顯得害怕，反而常在聖馬可廣場附近的水域逗樂遊客，成為威尼斯的一大風景。威尼斯自然史博物館館長Luca Mizzan表示，他們不了解為什麼這隻海豚會選擇停留在如此繁忙嘈雜的地方，這樣的環境對海豚來說應該會非常煩躁。

廣告 廣告

值得注意的是，上一次海豚出現在威尼斯已是2021年的事了，當時正值新冠疫情期間，因船隻減少，有兩隻海豚曾短暫現身威尼斯水域。與過去不同的是，Mimmo已經在潟湖中獨自行動長達一個月之久，這也引起專家的關注，因為海豚通常是群居動物，會成群出沒。

雖然Mimmo目前身體狀況良好，但專家仍提醒附近的遊客盡量與牠保持距離。海豚頻繁出現在觀光船隻經過的地方，可能會增加意外發生的風險。專家們希望Mimmo最終能夠回到大海，回到牠原本應該生活的環境中。

更多 TVBS 報導

逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天

餘震近20次！ 日本東北外海M6.7震 岩手大船渡觀測20cm海嘯

工程師恐成下個被AI取代族群！美國裁員潮警訊 專家：不會用工具就等著被淘汰

日本熊攻擊人數增 旅客憂！專家揭「遇熊自保」關鍵絕招

