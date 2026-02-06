威尼斯面具嘉年華登場 廉價面具衝擊傳統工坊經營

不管是遊客、當地人或是街頭藝人，他們戴上面具、身穿18世紀的宮廷服飾，走在歐洲最浪漫城市之一的威尼斯街頭，偶爾再擺些姿勢讓人拍照，也為義大利威尼斯的面具嘉年華拉開序幕。

威尼斯面具嘉年華起源於12世紀，是為慶祝戰勝敵國而舉辦的大型狂歡活動，現在則是世界三大嘉年華之一，由於中世紀的威尼斯貧富差距極大，而人們戴上面具是要象徵不分尊卑，每個人都可以自由享樂。

當地居民阿麗亞娜表示，「對我來說，面具嘉年華是歷史的重現。它讓我們記起威尼斯的歷史，還有它存在的重要性。」

廣告 廣告

威尼斯面具嘉年華通常在2到3月舉行，再往前一個月則是面具製作的最高峰。工匠們正在為面具塑形，傳統的工法是以紙漿層層堆疊，表面再以亮漆處理，並且使用大量的金蔥線條，甚至貼上鑽石或是施華洛世奇水晶，再結合蕾絲或是羽毛裝飾，增添奢華感。

威尼斯面具製作工匠卡薩利說：「現在要把邊邊修一修，再用砂紙打磨面具。因為紙片重疊的部分會凸凸的，這時就需要打磨鋪平。等到塗上白色顏料時，讓它們儘量不被看出來。」

威尼斯的面具製作流程繁瑣，除了塑形，還要烘乾、打磨、上漆和裝飾等多道工序，製作一副手工面具最少也要一天，因此很難量產。而一副手工的面具至少60歐元、約台幣2237元起跳。但近幾年來市面上充斥著大量從外國進口，或是工廠機器生產，價格約25到40歐元、約台幣932元到1491元的廉價塑膠面具，導致遊客更傾向購買那些低價的面具作為紀念品，嚴重擠壓純手工面具的生存空間，再加上手工製作過程枯燥，也讓人才斷層，傳統面具師傅面臨後繼無人的困境。

威尼斯面具工作坊工作坊合夥人貝洛尼認為，「跟所有地方手工藝一樣，保護這項傳統和技藝至關重要。這些是上一世代的知識集合，大約在40年前被重整發展，如今卻面臨失傳風險。這真的很可惜，因為它是威尼斯歷史中獨一無二的存在。」

威尼斯面具最早是用於政治和社交場合，但隨著時代的改變，現在已經變成只有在嘉年華期間才會佩戴的紀念品，需求量明顯下降，而這也使得傳統手工藝工作坊經營不易，但儘管面臨失傳，當地的工作坊則試圖透過遊客體驗來保留這項珍貴的文化遺產。