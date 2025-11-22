威廉做公益露面！首談「小杰閃兵+粿王事件」 曝光私下對話
藝人威廉首度針對同團成員小杰涉嫌閃兵一事公開回應，表示因兩人遇到類似狀況，已建議小杰準備好心情面對可能的司法問題。威廉本人因閃兵事件傳出已遭求處有期徒刑2年2個月。同時，棒棒堂成員王子與粿粿的爭議事件也引發關注，威廉表示事件開始時完全不知情，但認為無論如何三方及家人都沒有真正贏家。此外，威廉積極投入公益活動，參與了一場匹克球公益賽，希望將個人興趣與愛心結合。
威廉在22日下午出席匹克球公益賽時，針對團員小杰涉嫌閃兵一事作出回應。威廉表示，因為兩人遇到的狀況類似，所以他已請小杰做好心情上的準備，因為後續可能還要面臨一些司法問題。除了小杰，近期棒棒堂另一成員王子也捲入與粿粿的爭議事件，引發各界關注。對此，威廉坦言事情發生初期他完全不知情，但既然事情已經發生，他認為對三方或全部家人來說，沒有誰是真正的贏家。威廉表示，王子已經受到教訓，就像他自己一樣遇上人生的一道坎，只能好好面對。
近期威廉開始積極參與公益活動。22日下午，他參加了一場匹克球公益賽。威廉分享，打球的過程很開心，特別是能和妻子一起參賽，更重要的是能夠幫助做愛心，把自己的興趣和愛心結合，他認為這是最棒的事。藝人曾國城介紹，匹克球最早源起於社區後院活動，因為球飛過圍牆到鄰居家也不會傷人或破壞玻璃，是一種相對安全的遊戲。另一位參與者方芳芳也大讚這種運動容易出汗、好上手，幾乎所有年齡層的人都適合。此次公益賽旨在幫助花蓮受災民眾，既健康又充滿愛心。
