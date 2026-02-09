威廉夫婦對艾普斯坦檔案「深切關注」 英王室至今最明確表態

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國王儲威廉王子夫婦今天透過發言人表示，對已故美國性犯罪金融家艾普斯坦相關檔案揭露的內容「深切關注」。新曝光資料有更多關於威廉的叔叔、英國前王子安德魯的不利消息。

路透社報導，已被摘除王子頭銜而使用家族姓氏蒙巴頓-溫莎（Mountbatten-Windsor）的安德魯（Andrew），多年來因與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的友誼而受外界檢視。自從美國當局最近新公布數百萬筆與艾普斯坦有關的文件後，安德魯再度面臨檢視壓力。

廣告 廣告

英國國王查爾斯三世（King Charles III）與妻子卡蜜拉（Camilla）去年10月僅表示，他們對性犯罪被害人抱持關懷與同情。如今威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Kate）的發言，是英國王室至今對艾普斯坦醜聞最直接的一次表態。

威廉今天將抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德展開備受矚目的訪問行程。威廉夫婦的1名發言人告訴媒體記者：「我可以證實，王子與王妃過去一段時間持續對不斷曝光的消息深感憂慮。他們的心思主要仍放在被害人身上。」

現年65歲的安德魯因與艾普斯坦關係密切，而在2019年被迫辭去所有王室正式職務。他遭到艾普斯坦性販運被害人朱弗里（Virginia Giuffre）控告在她未成年時與其發生性行為，雙方在2022年達成和解。去年10月查爾斯剝奪安德魯的王子頭銜。

安德魯始終否認有任何不當行為。但自從新一批艾普斯坦檔案公布後，他都未回應外界置評請求。上週他又被迫搬離王室住所。

新曝光檔案中的電子郵件內容暗示，安德魯在2010年將英國官方貿易文件分享給艾普斯坦，當時對方已因兒童性犯罪被定罪，而安德魯則具英國政府特使的官方身分。

安德魯疑似將他收到有關越南、新加坡和一些其他地方的報告轉傳給艾普斯坦，這些資料與他的一趟官方訪問行程有關。依照英國嚴格的保密規定，貿易特使通常不得洩露敏感資訊或商務文件。（編譯：張正芊）1150209