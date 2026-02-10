威廉波特少棒冠軍郵票發行 王國材：盼經典賽奪冠

（中央社記者黃巧雯台北10日電）中華郵政去年發行世界棒球12強賽冠軍紀念郵票，今天再推出2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票。董事長王國材表示，象徵著台灣棒球世代傳承，也盼3月世界棒球經典賽台灣隊奪冠。

台北市東園國小少棒隊榮獲2025年威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，中華郵政今天正式發行紀念郵票，並選在東園國小舉辦郵票發行典禮。

王國材致詞時表示，東園國小少棒隊去年8月威廉波特世界少棒錦標賽以7比0完封美國隊，台灣睽違29年拿到冠軍，他提到，這並非東園國小少棒隊首次奪冠，1972年也曾代表參賽並摘冠。

廣告 廣告

威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票主題為「最強團隊」及「榮耀時刻」。王國材提到，這套郵票的發行源於總統賴清德接見球隊時親自指示，期望透過方寸之間，將這份「最強團隊」的拚搏英姿與「榮耀時刻」的奪冠喜悅，永遠記載在國家的歷史中。

王國材指出，去年1月發行2024年第3屆世界棒球12強賽冠軍紀念郵票，到今天發行威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票，他認為，這象徵著台灣棒球的世代傳承。

世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，台灣隊將前進日本東京，與同組日本、澳洲、韓國、捷克交手，爭取分組前2名、晉級複賽。王國材表示，期待台灣隊能繼續延續冠軍熱潮，拿下WBC冠軍。（編輯：龍柏安）1150210