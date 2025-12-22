威廉王子帶12歲喬治探訪無家者 傳承黛妃32年遺愛

威廉王子帶著喬治王子一起準備耶誕午餐，威廉還給一名志工「王室馬殺雞」。（翻攝X@KensingtonRoyal）

英國威廉王子（Prince William）近日帶著12歲長子喬治王子（Prince George）到倫敦無家可歸者機構「The Passage」參與志工服務，準備一年一度的耶誕午餐，他們親手備餐、包裝關懷物資，也傳承已故黛安娜王妃（Princess Diana）的遺愛。

32年前母子同地行善 喬治的簽名處有意義

威廉帶著喬治來到「The Passage」，這個地方對威廉而言別具意義，因為32年前，他就被母親黛妃帶到這裡，首次接觸無家可歸者議題。

威廉帶著喬治到The Passage準備耶誕午餐。（翻攝X@KensingtonRoyal）

1993年，黛妃（右二）帶著威廉（左一）到這裡服務，讓威廉首次接觸無家可歸者議題。（翻攝X@KensingtonRoyal）

喬治抵達後，在訪客簿上簽名，寫下日期，就簽在跟爸爸、祖母同一頁的位置。The Passage執行長米克克拉克（Mick Clarke）透露，威廉當下對兒子說：「那是我媽媽，這是她第一次帶我來The Passage的那一天。」他形容，那一刻就像「從1993年走到2025年，繞了一圈又回到原點」。

根據肯辛頓宮分享的影片，喬治穿上圍裙、捲起袖子，協助製作約克夏布丁、裝飾耶誕樹，相當投入。一旁的威廉則幫忙處理一大鍋的食材，還不時與志工們開玩笑互動，甚至替一名志工揉揉肩膀，讓對方享受「王室馬殺雞」，氣氛溫馨。

喬治與民眾互動，顯得靦腆。（翻攝X@KensingtonRoyal）

喬治專心幫忙準備食材。（翻攝X@KensingtonRoyal）

喬治在訪客簿上簽名，就簽在父親和祖母1993年時的簽名的下方。（翻攝princeandprincessofwales IG）

此外，喬治也幫忙製作關懷包，內容包含生活用品、襪子、零食與10英鎊的餐券，提供給無法到場的服務對象。克拉克轉述，他當時對喬治說：「你今天要做的，就是幫助我們準備這場很重要的耶誕午餐，因為有些人，今年耶誕節沒有一個可以稱為家的地方。」喬治回應，他已經完全準備好了，跟爸爸一樣，想趕快開始幫忙。

