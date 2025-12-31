威廉王子年度收入曝光！ 一家五口9億元開銷全靠「這筆錢」

威廉王子和妻子凱特王妃，在英國王室和全球擁有影響力。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國王室近日公布最新年度財報，顯示威廉王子（Prince William）一家人在2024至2025財政年度的主要財務來源。報告指出，威廉與妻子凱特王妃（Kate Middleton），透過「康瓦爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）獲得約2290萬英鎊（約新台幣9億6,559萬元）的可分配收入，用於一家五口的公務、私人與慈善相關支出。

這筆錢不是薪水？ 王室年度財報怎麼來、怎麼用？

康瓦爾公爵領地是英國王室歷史最悠久的資產之一，由愛德華三世（King Edward III）於1337年設立，主要用於英國君主長子的開銷。該地產橫跨英格蘭與威爾斯地區的23個郡，總面積約13萬英畝，涵蓋農地、住宅與商用資產，整體估值超過10億英鎊（約新台幣421億元）。威廉在父親查爾斯三世（King Charles III）2022 年登基後接手這筆資產，2024至2025財年則是他以康瓦爾公爵身分運作的第2年。

其實，這筆收入並不是一般意義上的「薪水」，而是用來支應威廉、凱特及3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與7歲路易王子（Prince Louis）在官方公務、私人生活與慈善活動的相關支出。

威廉王子一家五口擁有高人氣。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國王室強調，威廉需就康瓦爾公爵領地獲得的收入繳納所得稅，扣除家庭相關支出後，再計算稅額，顯示王室財務仍遵循現代稅制規範。

除了財務方面，威廉近年在王室的角色也持續擴大。2024 年度報告中提到，他接手多項新的王室贊助職務，包括成為英格蘭足球總會的贊助人，正式接替已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的位置。此外，他也出任威爾斯衛隊慈善機構、康瓦爾皇家農業協會，以及維多利亞十字勳章、喬治十字勳章協會的相關職務。

不只管錢還能「帶貨」？ 威廉、凱特2026年擁有重要新角色

而在新的一年，威廉和凱特的王室影響力也將進一步提升。兩人將在2026年春季正式成為「皇家認證授予人」（Grantors of Royal Warrants），為歷史悠久的品牌、企業頒發「皇家認證」。皇家認證是英國最高等級的品質背書，獲得授權的品牌可在5年內使用王室徽章進行宣傳，對商業價值影響深遠。

凱特也成為自1910年瑪麗王后以來，超過115年第一個獲得「皇家認證授予人」殊榮的威爾斯王妃，過去她在時尚、生活領域創造鉅額經濟效益，具有高度影響力，她所授予的皇家認證，預料成為企業爭相角逐的目標。

