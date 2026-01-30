威廉王子搬新家3個月 被禁做「愛做的事」只好忍了

威廉王子和凱特王妃相當親民，深受許多民眾喜愛。（翻攝X@KensingtonRoyal）

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及7歲的路易王子（Prince Louis），一家五口去年10月搬入位於溫莎的新家「森林莊園」（Forest Lodge）。不過，傳出威廉入住新家，必須忍痛放棄一項多年的「私人嗜好」，他就算不情願也得接受。

最愛代步神器被禁用？ 威廉真的完全不介意嗎？

威廉與凱特搬入森林莊園，這裡將成為他們的永久居所，但威廉必須與心愛的代步工具說再見，那就是他最喜愛的「電動滑板車」。森林莊園坐落在占地約 4,800英畝的溫莎大公園內，官方嚴格規定，園區內除自行車外，僅限居民與莊園工作人員使用道路，其他一切機動交通工具一律禁止，包含電動滑板車、懸浮滑板與單輪車等。因此就算威廉再喜歡，也必須遵守規定「封車」。

廣告 廣告

威廉王子和凱特王妃一家五口相當受歡迎。（翻攝princeandprincessofwales IG）

「森林莊園」位於溫莎大公園內，對交通工具有嚴格規定。（翻攝X@The_QVDS）

根據《太陽報》報導，威廉過去在舊家「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）時，經常騎著電動滑板車到處移動，既方便又有趣，「但威廉也很清楚，既然搬進溫莎大公園，就必須配合規定，對此他完全能接受」。

威廉王子錄製節目時，騎滑板車登場。（翻攝影片畫面）

威廉（右）騎著滑板車迎接尤金李維（左）。（翻攝畫面）

威廉多愛電動滑板車？ 遭遊客捕獲畫面瘋傳？

事實上，威廉熱愛電動滑板車早已不是祕密，兩年前他騎滑板車穿梭在溫莎堡內，親民畫面被遊客拍下，在網路上瘋傳。此外，去年威廉錄製旅遊節目，親自帶加大資深演員尤金李維（Eugene Levy）參訪溫莎堡，當時他騎著電動滑板車現身，讓對方又驚又喜。

威廉王子2024年就被網友拍到，騎滑板車穿梭在溫莎堡裡。（翻攝TikTok）

當時李維一見到威廉，哈哈大笑說：「這可不是我原本預期的出場方式啊！」還問威廉：「你平常就是靠這個在這裡移動的嗎？」威廉回答：「對啊。」李維自嘲說：「我對冒險的容忍度很低，所以我從來沒坐過這玩意兒。」威廉告訴他：「它在這裡是跑得蠻順，還挺有趣的。」當天他還因滑板車輪胎漏氣而遲到，笑說：「早上不小心爆胎了，所以一路騎得特別慢」，再次王室很生活化一面。

更多鏡週刊報導

威廉王子又騎滑板車出沒溫莎堡！ 網誇：超親民

威廉王子、凱特王妃再搬家！年收9.6億自付裝修費 2鄰居「被迫搬離」超錯愕

凱特王妃罕綁「辮子頭」亮相！ 12歲喬治王子一句話讓她學會「放手玩」