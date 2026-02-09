威廉王子訪沙烏地 將會晤沙國王儲

英國威廉王子(Prince William)今天(9日)起展開為期3天的沙烏地阿拉伯訪問，期間將會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼(Mohammed bin Salman)。這項代表英國政府的官方訪問，旨在深化與兩國的雙邊關係。

在此次王室訪問前，英國財政大臣去年訪問沙烏地阿拉伯，促成了總值64億英鎊(87.1億美元)的貿易與投資協議。

英國肯辛頓宮(Kensington Palace)表示，威廉此行將會晤沙國王儲沙爾曼，並參與聚焦沙烏地阿拉伯經濟改革、文化倡議與環境計畫的相關活動。

這並非威廉首次與沙國王儲會面。2018年3月，威廉與他的父親、時任英國王儲的查爾斯(Charles III)在倫敦克萊倫斯宮(Clarence House)設宴款待沙爾曼。

肯辛頓宮指出，在沙烏地阿拉伯訪問期間，威廉王子預計也將與當地年輕人會面，了解該國在永續發展與城市方面的規劃，並走訪與女性運動、電競、自然保育及文化合作相關的計畫。

這位英國王子也將前往古老的阿拉伯綠洲城市歐拉(AlUla)，參訪野生動物保護區、與當地社群交流，並參訪「威爾斯親王之家」(Prince of Wales House)；這是英國在當地新設的文化空間，致力促進藝術與文化遺產領域的合作。(編輯：陳士廉)