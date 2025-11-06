威廉王子重現黛妃34年前經典畫面！ 里約基督像前向母親致敬

威廉王子站在基督像前，重現母親黛安娜王妃34年前的經典畫面。（翻攝X@KensingtonRoyal、X@emilyinpalace）

英國威廉王子（Prince William）首度到巴西訪問，第3天登上里約熱內盧的基督像（Christ the Redeemer），重現已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）1991年造訪同一地點的經典照片，低調母親致敬，令人動容。

重回母親足跡 威廉感懷黛妃人道精神

這趟訪問是威廉為「為地球貢獻獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮展開的行程之一。當天陽光普照、天空湛藍，他在上午9點前抵達、趁景點未開放時登上山頂，站在與母親當年相同的位置，遠眺城市景色，神情沉思。肯辛頓宮發言人表示：「威廉王子非常喜歡與里約民眾交流，他深受感動，因為許多人仍懷念他母親當年到訪的情景。」

威廉背後是糖麵包山等里約美景。（翻攝X@KensingtonRoyal）

黛妃1991年也來到此地。（X@emilyinpalace）

根據《泰晤士報》報導，黛妃1991年與查爾斯王儲（現在的查爾斯三世）一同訪問巴西，足跡遍及里約、巴西利亞與聖保羅。當時她身穿白色印花上衣、白裙與綠腰帶，在基督像前微笑留影，背景是糖麵包山與海灣美景。那次訪問中，她與查爾斯一同出席外交場合，也單獨探訪孤兒院及癌症、愛滋病患，展現她關懷弱勢的人道精神。黛妃親民的形象令巴西群眾狂熱歡迎，甚至有熱情男子高喊「黛安娜！」衝下紅毯試圖親吻她，引發小騷動。

此次威廉重返舊地，除了致敬母親，也走訪環保相關行程。他在山頂與里約市長帕埃斯（Eduardo Paes）會面，還親切與副市長卡瓦列里（Eduardo Cavaliere）兩個月大的女兒互動，笑說：「她第一次上山吧？握力真好！」此外，他形容基督像是「驚人的工程壯舉」。

推動環保使命 「地球獎」頒典禮登場

威廉也在現場會晤「為地球貢獻獎」的15名決選入圍者，頒獎典禮於當地時間5日晚間舉行。英國入圍者亞當魯特（Adam Root）發明的裝置可過濾洗衣機與工業用水中的微塑膠，防止流入海洋。威廉讚嘆該項創意「太棒了」，笑說自己打算購買濾網，「不用打折，我會付全價！」

威廉與凱莉米洛、尚恩曼德斯等表演嘉賓合照。（翻攝X@KensingtonRoyal）

「為地球貢獻獎」頒獎典禮有澳洲天后凱莉米洛（Kylie Minogue）與加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）表演，英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）也出席，這將是威廉首次於典禮上接待現任首相。

之後，威廉將前往貝倫出席聯合國氣候會議COP30，代表英國政府與國王發表演說，延續父親查爾斯當年對環保議題的關注。早在1991年，查爾斯就曾在皇家遊艇「不列顛尼亞號」上舉辦非正式「貝倫環保研討會」，為隔年在里約舉行的地球高峰會（Earth Summit）暖身。

