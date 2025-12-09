威廉王子重逢「30年前暗戀對象」！ 當年被黛妃整到「臉紅跌下樓梯」

威廉王子再見到年少時期的女神克勞蒂亞雪佛。（翻攝princeandprincessofwales IG、claudiaschiffer IG）

43歲的英國威廉王子（Prince William）近日在德國國宴上，意外與他「30年前的夢中情人」、德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）重逢。威廉年少時曾因母親黛安娜王妃（Princess Diana）安排的一場驚喜，被3位超模「包圍」到臉紅，甚至害羞到跌下樓梯。如今他再度見到當年的女神，也讓這段少年往事再次被翻出。

30年前驚喜曝光！ 黛妃怎麼「惡整」威廉？

根據《Instyle》報導，本月初，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪英，在英國王室舉行的溫莎堡國宴上，55歲的雪佛受邀出席。當天她身穿Balmain黑色天鵝絨長禮服，袖口和腰間鑲滿珠飾，氣場驚人。當天坐在雪佛身旁的是英國首相施凱爾（Keir Starmer）。雪佛的丈夫、英國導演馬修范恩爵士（Sir Matthew Vaughn）也一同出席。隨著丈夫受封為爵士，雪佛也可隨夫使用「Lady」的尊稱。

許多王室迷都記得，黛妃生前是極寵兩個兒子的「酷媽」，當威廉年滿13歲時，她特別籌備一個超浮誇的生日驚喜，邀請3大超模克勞蒂亞雪佛、娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）到肯辛頓宮迎接放學回家的威廉。

雪佛在國宴上坐在英相施凱爾旁邊。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）

雪佛在國宴上坐的位置，離查爾斯三世不遠。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）

威廉王子和凱特王妃也有出席國宴。（翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉回憶：當年臉紅、語無倫次 還差點摔下樓？

娜歐蜜2020年曾在YouTube直播節目《No Filter with Naomi》中，與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）回憶那天情景。她笑說：「我們比他更早到家裡，就在想『呃……我們該怎麼辦？』那畫面真的太可愛了。」

威廉和雪佛2001年時在派對上見過面。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）

而威廉2017年在紀錄片《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》中也曾談起這件往事，還害羞笑了出來。他說當年自己「臉紅到不行」，「我那時大概12、13 歲吧，房間牆上都貼著她們的海報。我一看到本人就驚到說不出話來，還在樓梯上跌了一下，整個人就是又尷尬又震驚。」他形容，黛妃是「最會開玩笑的媽媽」，那種帶點惡作劇的愛，陪伴了他一生。

事實上，這次國宴並非威廉與雪佛多年後的首次重逢。根據英媒記載，2001年兩人在查爾斯三世（King Charles III，當時還是王儲）的鄉間宅邸派對上見過面。2002年在馬球賽場也曾互動，雙方還禮貌性地親吻臉頰問候。就在同一時期，威廉與未來的妻子凱特（Kate Middleton）交往中。

