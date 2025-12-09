鏡週刊Mirror Media

威廉王子重逢「30年前暗戀對象」！ 當年被黛妃整到「臉紅跌下樓梯」

羅勻
威廉王子再見到年少時期的女神克勞蒂亞雪佛。（翻攝princeandprincessofwales IG、claudiaschiffer IG）
威廉王子再見到年少時期的女神克勞蒂亞雪佛。（翻攝princeandprincessofwales IG、claudiaschiffer IG）

43歲的英國威廉王子（Prince William）近日在德國國宴上，意外與他「30年前的夢中情人」、德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）重逢。威廉年少時曾因母親黛安娜王妃（Princess Diana）安排的一場驚喜，被3位超模「包圍」到臉紅，甚至害羞到跌下樓梯。如今他再度見到當年的女神，也讓這段少年往事再次被翻出。

30年前驚喜曝光！ 黛妃怎麼「惡整」威廉？

根據《Instyle》報導，本月初，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪英，在英國王室舉行的溫莎堡國宴上，55歲的雪佛受邀出席。當天她身穿Balmain黑色天鵝絨長禮服，袖口和腰間鑲滿珠飾，氣場驚人。當天坐在雪佛身旁的是英國首相施凱爾（Keir Starmer）。雪佛的丈夫、英國導演馬修范恩爵士（Sir Matthew Vaughn）也一同出席。隨著丈夫受封為爵士，雪佛也可隨夫使用「Lady」的尊稱。

許多王室迷都記得，黛妃生前是極寵兩個兒子的「酷媽」，當威廉年滿13歲時，她特別籌備一個超浮誇的生日驚喜，邀請3大超模克勞蒂亞雪佛、娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、克莉絲蒂杜靈頓（Christy Turlington）到肯辛頓宮迎接放學回家的威廉。

雪佛在國宴上坐在英相施凱爾旁邊。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）
雪佛在國宴上坐在英相施凱爾旁邊。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）
雪佛在國宴上坐的位置，離查爾斯三世不遠。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）
雪佛在國宴上坐的位置，離查爾斯三世不遠。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）
威廉王子和凱特王妃也有出席國宴。（翻攝princeandprincessofwales IG）
威廉王子和凱特王妃也有出席國宴。（翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉回憶：當年臉紅、語無倫次 還差點摔下樓？

娜歐蜜2020年曾在YouTube直播節目《No Filter with Naomi》中，與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）回憶那天情景。她笑說：「我們比他更早到家裡，就在想『呃……我們該怎麼辦？』那畫面真的太可愛了。」

威廉和雪佛2001年時在派對上見過面。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）
威廉和雪佛2001年時在派對上見過面。（翻攝 Royal Secrets Unveiled YouTube頻道）

而威廉2017年在紀錄片《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》中也曾談起這件往事，還害羞笑了出來。他說當年自己「臉紅到不行」，「我那時大概12、13 歲吧，房間牆上都貼著她們的海報。我一看到本人就驚到說不出話來，還在樓梯上跌了一下，整個人就是又尷尬又震驚。」他形容，黛妃是「最會開玩笑的媽媽」，那種帶點惡作劇的愛，陪伴了他一生。

事實上，這次國宴並非威廉與雪佛多年後的首次重逢。根據英媒記載，2001年兩人在查爾斯三世（King Charles III，當時還是王儲）的鄉間宅邸派對上見過面。2002年在馬球賽場也曾互動，雙方還禮貌性地親吻臉頰問候。就在同一時期，威廉與未來的妻子凱特（Kate Middleton）交往中。

