威廉王子驚人年收曝光！ 一家五口生活費全靠這來源

英國王室近日公布最新年度財報，公開威廉王子（Prince William）身為威爾斯親王與康瓦爾公爵，在2025年的財務收入與職責變動的詳細報告。

隨著查爾斯三世於2022年登基，威廉王子繼承了價值連城的「康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）」領地。根據2025年初發布的年度綜合報告，威廉王子在其擔任康乃爾公爵的第二個完整財政年度（2024-2025）中，獲得了巨額收益：總收入可達2,290萬英鎊（約9.66億元新台幣）。

廣告 廣告

這筆資金主要支撐威廉王子、凱特王妃以及他們三個孩子（喬治、夏綠蒂、路易）的官方公務、慈善活動以及私人生活開銷。威廉王子會自願就其領取的總收入（扣除未公開的家計開銷後）繳納個人所得稅。

這並非傳統意義上的「薪水」，而是一個傳承數百年的龐大產業。「康瓦爾公國」領地由愛德華三世於1337年設立，宗旨是為王位繼承人提供經濟支持。領地跨越英格蘭與威爾斯共23個郡，佔地約13萬英畝，總價值超過10億美元，包含農場、住宅、土地及各類投資資產。

2024至2025年間，威廉王子在公共事務與贊助人身份上有了重大調整，反映出他更資深的王室地位。他也從足協主席轉為贊助人，身為超級足球迷，威廉自2006年起擔任英格蘭足球總會（The FA）主席。現在他正式接替已故祖母伊麗莎白女王，成為FA的官方贊助人（Patron）。

另外他也積極投入公國領地內的社會計畫，例如2024年5月視察在紐奎（Newquay）推動的解決街友問題創新住房計畫。

這份2025年的影響力報告強調，康乃爾公國不僅追求經濟效益，更致力於永續發展，其目標是在2032年底前，將整個康乃爾公國領地轉型為「淨零排放」房地產。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導