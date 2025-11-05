威廉王子、凱特王妃密友「五星級飯店墜樓亡」！享年45歲 友悼：他像彼得潘

班鄧肯（右圖）是威廉王子和凱特王妃（左圖）大學時的密友，在五星級飯店墜樓身亡。（翻攝Dawn Mitchell臉書、princeandprincessofwales IG）

英國社交名流班鄧肯（Ben Duncan）日前從倫敦市中心一家五星級酒店屋頂墜樓，當場身亡，享年45歲。鄧肯生前是一名電視名人，還是威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）在聖安德魯斯大學時期的密友，與英國王室關係密切。

班鄧肯墜落倫敦屋頂酒吧

根據《每日郵報》報導，悲劇發生於10月30日晚上約11點，地點為倫敦西區知名的酒店Trafalgar St James Hotel，該酒店鄰近特拉法加廣場，每晚房價高達1,000英鎊（約新台幣4萬元）。鄧肯從7層樓高的屋頂酒吧墜落，警方與救護人員獲報後迅速到場，但他已無生命跡象。

廣告 廣告

倫敦都會區警方證實，他們在當晚11點02分接獲報案，指有一名男子位於該酒店屋頂。該名男子最終不幸墜樓，儘管急救人員盡力搶救，仍當場宣告死亡。警方表示，事件不被視為可疑，屬意外發生。

鄧肯生前活躍於英國媒體圈，除了2010年參加英國版實境秀《老大哥》（Big Brother）外，還曾參與《與我共進晚餐》（Come Dine With Me）、《Ladette to Lady》與《Celebrity Coach Trip》等節目，形象風趣風雅，深受觀眾喜愛。

鄧肯生前風趣風雅，他的離世令好友震驚。（翻攝X@GlynWise）

曾目睹凱特薄紗走秀「威廉眼神發直」

鄧肯與王室的淵源可追溯至大學時期，當時他與威廉王子、凱特王妃同在聖安德魯斯大學就讀，是他們戀情初期的親密圈成員。他曾公開回憶，2002年凱特參加時裝秀、吸引威廉目光的關鍵時刻，笑稱：「凱特穿著那件薄紗洋裝走過伸展台，威廉眼睛都發直了。」

然而，儘管擁有看似光鮮的人脈與人生，鄧肯近年來逐漸遠離公眾視野，甚至與失眠問題長期抗戰。他的好友、媒體人麥克霍林斯沃斯（Mike Hollingsworth）在社群網站發文哀悼：「班就像彼得潘，不願長大的男孩。他的幽默、魅力與獨特品味，讓身邊的人難以忘懷。他的離開讓世界少了一抹光彩。」

另一名未具名的友人也表示，鄧肯雖然曾在實境節目中大放異彩，但他真正熱愛的是政治與音樂。該友人沉痛地說：「班一直是派對的靈魂人物，這麼早離世真的讓人無法接受。」

更多鏡週刊報導

貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意

男子赤腳打沙灘排球...一看竟是威廉王子！ 狂跌倒求饒「請對我溫柔點」

「今天，她終於勝利了！」安德魯王子頭銜遭撤 已故性侵受害者家屬發聲