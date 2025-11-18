威廉王子、凱特王妃訂婚15週年！從「等待的凱特」到國民王妃 今年為何格外不同？

凱特王妃和威廉王子訂婚15週年，當年兩人一同在白金漢宮正式向媒體宣布訂婚（左圖）。（翻攝X@ProRoyalFamily、princeandprincessofwales IG）

英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、7歲路易王子（Prince Louis），一家五口擁有高人氣。本月16日，威廉夫婦迎來訂婚15週年紀念日，過去一年他們攜手度過重重挑戰，感情更加堅定。

這一年經歷了什麼？ 為何他們的感情反而更堅定？

威廉和凱特在2010年11月16日在白金漢宮正式向媒體宣布訂婚，兩人身穿深藍服裝亮相，「凱特密道頓」也正式進入全球矚目的視野。如今，15年過去，他們已是3個孩子的父母，也是英國王室未來的支柱。在過去一年中，威廉坦言這是他人生中最艱難的一年，因為父親查爾斯三世（King Charles III）與妻子先後罹癌，疾病的考驗並沒有讓夫妻動搖，反而讓他們的婚姻更加堅固。

廣告 廣告

威廉王子和凱特王妃當年的訂婚照片，凱特戴著黛安娜王妃的藍寶石戒指，成為全球話題。（翻攝X@ProRoyalFamily）

根據《People》報導，一名王室消息人士透露，經歷健康危機與家庭責任後，威廉與凱特的情感更加深厚，對彼此的保護與支持也更為明顯。凱特在2024年完成化療後曾透過影片表示：「這段時間提醒了我們，要感恩生活中那些簡單卻重要的事物，例如愛與被愛。」

如今43歲的凱特，展現出前所未有的自信與溫暖，無論是參與公務，還是與民眾互動，她都更加親和、從容。她的母親角色、抗癌經歷以及王室責任，讓她蛻變成更堅毅的女性。而43歲的威廉則展現出更放鬆成熟的一面，雖然頭髮越來越少，但無論是在環保基金會的國際演講中，還是在真人秀《與星共舞》中驚喜露面，他都展現出未來國王的風範。

凱特和威廉育有3名子女。（翻攝（翻攝princeandprincessofwales IG）

今年的訂婚紀念日之所以特別，除了來自情感，還包括他們搬入位於溫莎的新家「森林莊園」（Forest Lodge）。不只象徵新生活的開始，也讓一家五口遠離近年的壓力與風波，例如哈利王子（Prince Harry）出走、伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）離世、查爾斯和凱特生病等，重新定義家庭重心。

從「Waity Katie」到未來王后 凱特怎麼走到今天？

回顧當年訂婚的片段，威廉曾於肯亞旅遊時向凱特求婚，以母親黛安娜王妃（Princess Diana）生前的藍寶石訂婚戒指做為信物。他表示：「這是我母親的訂婚戒指，我希望藉此讓她在某種程度上參與我們的喜悅和未來。」凱特在眾多場合都會戴著這枚戒指，被視為對黛妃的尊敬。

威廉與凱特今年出席王室國宴時的畫面，儘管歷經艱難一年，他們仍繼續履行職責。（翻攝princeandprincessofwales IG）

事實上，兩人早在就讀聖安德魯斯大學時就相識相戀，曾共同租屋與朋友同住，從朋友逐漸轉為戀人。但他們的愛情並非一路順風，也曾經歷短暫分手，事後凱特坦言：「這段分開的時間讓我成長，也學會了更多關於自己的事。」

由於凱特和威廉戀愛多年，期間都沒工作，曾被外界戲稱為「Waity Katie」（等待的凱特），但威廉當時堅持讓凱特有足夠的時間了解王室生活，讓她決定是否願意承擔未來角色。他說：「我希望她有選擇的自由，也能充分了解自己將面對的世界。」如今凱特證明，她把「王妃」角色做得非常好，儼然是繼婆婆之後的新一代國民王妃。

更多鏡週刊報導

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣！ 答案曝光她驚呼：太厲害了

哈利王子、梅根跑趴出事了？ 慘遭金卡戴珊「消影」刪合照有詭

威廉王子「急奔公廁」影片瘋傳！ 巴西網友讚樸實：連政客都不敢上