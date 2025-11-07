威廉王子「急奔公廁」影片瘋傳！ 巴西網友讚樸實：連政客都不敢上
英國威廉王子（Prince William）向來親民，近日他出訪巴西里約熱內盧，與當地民眾踢足球、打沙灘排球，毫無架子。一段他走入當地公廁的影片，在網路上封傳，巴西網友狂讚他樸實，直呼：「連巴西政客都不敢上公廁！」
該支影片拍攝於里約的帕奎塔（Paquetá）碼頭區，畫面中，可見威廉在隨扈陪同下快步走進公共廁所，一段時間後，他走出廁所，也親切和民眾打招呼互動，全程被民眾錄下。
影片上傳到TikTok後，立刻在巴西瘋傳，當地網友紛紛留言：「Xixi real！（真的去尿尿）」「王子也是人啊！」「膀胱的呼喚比皇家禮節更急迫！」
巴西網友想起黛安娜王妃
不少人誇讚威廉親民又自然：「他一點都不做作，太謙虛了」「連巴西政客都不敢用公廁，王子卻敢，太沒架子了」「他比很多網紅還樸實」。有人想到已故的黛安娜王妃，感性留言：「他完全遺傳了黛妃的真誠與溫柔，母子倆一樣打動人心。」
不少人留言：「他是黛安娜的兒子」「黛安娜是『人民的王妃』，而威廉成了『人民的王子』」還有人說：「他當過軍人，怎麼會嬌氣？」「我敢打賭他真的很急，根本來不及管形象哈哈哈」有人則笑說：「是啊，他也會拉屎啦」。
事實上，此行是威廉首度出訪巴西，主要參加2025年「為地球貢獻獎」（Earthshot Prize），其中一段行程，是他登上里約熱內盧的基督像（Christ the Redeemer），重現黛妃1991年造訪同一地點的經典照片，低調母親致敬，令人動容。結束里約行程後，他前往貝倫，代表父親查爾斯三世（King Charles III）出席聯合國氣候峰會COP30。
