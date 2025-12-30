威廉王子3子女「御用保母」服務11年授勳！ 不只會帶小孩還「精通十八般武藝」

西班牙籍保母瑪麗亞特蕾莎圖里翁博拉洛（Maria Teresa Turrion Borrallo）從喬治王子小時候就開始照顧他。（翻攝X@DogsPandas、X@thewalesbrasil）

西班牙籍保母瑪麗亞特蕾莎圖里翁博拉洛（Maria Teresa Turrion Borrallo），為英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）服務11年。近日她獲列入英國的新年授勳名單，被授予「皇家維多利亞勳章」（銀級，Royal Victorian Medal, Silver），以表彰她多年來對威廉一家的貢獻。

瑪麗亞從2014年受聘為王室保母，長年照顧喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與路易王子（Prince Louis），是3個孩子成長過程中重要的陪伴者。她畢業於英國頂尖保母學校「諾蘭學院」（Norland College），該校以培訓高度專業、紀律嚴謹的保母聞名，畢業生多服務於政商名流與王室家庭。

諾蘭學院的課程堪稱十八般武藝樣樣來，除了基本的育兒技能，還得學習兒童營養學、急救、時間管理等。學生也需接受防身術及安全訓練，以因應突發狀況，確保孩子的日常安全。隨著孩子進入學齡階段，保母也需負責規劃接送動線、課後活動安排，以及生活紀律與情緒支持，讓孩子在忙碌的生活中能維持穩定作息。

根據《Hello!》報導，瑪麗亞平時作風低調，但外界仍能在公開場合看到她的身影。2017年凱特的妹妹琵琶密道頓（Pippa Middleton）結婚時，她就穿著諾蘭學院標誌性的棕白制服，照顧年幼的喬治與夏綠蒂。去年12月英國王室在白金漢宮舉辦耶誕午宴，她也被目擊坐在威廉座車後座，與夏綠蒂在一起。

英國新年授勳制度旨在表揚對社會或王室有傑出貢獻的人士，名單於29日公布。除瑪麗亞外，英王查爾斯三世的多名醫療團隊成員也獲表彰，包括眼科醫師菲利普安東尼布魯姆教授（Professor Philip Anthony Bloom）、隨行醫師查爾斯迪肯教授（Professor Charles Deakin）及整形外科醫師賽門埃克爾斯（Simon Eccles），並獲授「皇家維多利亞勳章官佐級」（LVO）。

此外，長年擔任威廉與凱特座車駕駛的陸軍中士史考特羅賓畢夏普（Lance Sergeant Scott Robin Bishop），同樣獲頒「皇家維多利亞勳章（銀級）」，展現王室對幕後與第一線工作人員的肯定。

