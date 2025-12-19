威廉、凱特「一家五口」溫馨同框 2025年官方耶誕卡照片曝光

英國威廉王子、凱特王妃的一家五口耶誕卡照片公開。翻攝自X



英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）近日公開了2025年官方耶誕卡，呈現出一家五口的溫馨畫面。照片中，威廉王子與凱特王妃和12歲的喬治王子（Prince George）、10歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及7歲路易王子（Prince Louis）共同出鏡，充滿濃濃的甜蜜和溫馨氛圍。

今年的威廉王子全家福耶誕卡由英國攝影師喬許席納（Josh Shinner）掌鏡，拍攝時間是在今年4月，地點位於英格蘭諾福克郡，一家人坐在滿地的水仙花當中。

其中凱特王妃坐在最中央，身旁是喬治王子，露出標誌性的笑容；夏綠蒂公主則依偎在爸爸威廉的肩膀上，兩人互動親密；最年幼的路易王子笑容燦爛，看得出目前正值換牙期，模樣天真又可愛。

威廉夫婦在官方社群發布照片時，附上簡短的祝福文字：「祝大家有個非常快樂的耶誕節。」

英國王室每年發布耶誕賀卡的傳統，自威廉與凱特結婚以來就開始延續，每年分享一家人的成長與幸福瞬間，成為英國民眾和全球粉絲期待的節日亮點。

值得注意的是，這張耶誕卡照片與威廉王子和凱特王妃早前公布的幾張家庭照片出自同一系列。例如，路易王子7歲生日照和喬治王子12歲生日照背景，看得出是在同一個地點拍攝，照片中的服裝搭配也與此次耶誕卡照片完全一致，顯示這一家人對自然與家庭的熱愛。

根據《每日郵報》的報導，英國王室年終活動十分繁忙，凱特王妃近日在西敏寺主持了年度耶誕頌歌音樂會，過幾天，威廉王子一家也會和其他王室成員一同出席由查爾斯三世國王在白金漢宮舉辦的耶誕午宴。

依照往年慣例，威廉夫婦將於耶誕節當天與查爾斯國王和卡蜜拉王后等王室成員共度佳節，並且計劃在聖誕禮拜後與民眾互動，展現親民態度。

