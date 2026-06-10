威德海洋膠原粉+鐵 打造三效美妍力！

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威德海洋膠原粉以6大頂級成分打造完整補給，從基礎保養到臉色管理，一次到位。/圖：威德官網

現代女性追求的不只是外在保養，更重視「由內而外的好臉色與光采」，也因此越來越多人開始透過補充膠原蛋白，作為日常保養的一部分。但在持續補充的過程中，也開始思考—是不是一定要高價，才能補出好狀態？





威德洞察這樣的需求，推出「威德海洋膠原粉」，以補膠原 × 補鐵 × 亮澤美妍三效配方為核心，搭配親民價格設計，讓日常補充不再有負擔，打造穩定且持續的美妍節奏。

威德海洋膠原粉＋鐵, 特別推出蜂蜜檸檬風味，打造無腥味、好入口產品。／圖：威德官網

威德海洋膠原粉 三效複方配方亮點

威德海洋膠原粉以6大關鍵成分打造完整補給，從基礎保養到臉色管理，一次到位：

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青春飽滿基底

嚴選魚皮來源的小分子海洋膠原蛋白，每包含量達3,000mg、分子量2,000Da，搭配日常補充，有助維持青春飽滿與潤澤感，讓整體狀態更加細緻。





紅潤好臉色補給

添加西班牙 LIPOFER®專利微膠囊鐵來源，溫和好吸收、無異味，並搭配維生素C與葉酸，幫助調整體質，維持紅潤好臉色，展現自然光采。





亮澤美妍關鍵

結合日本穀胱甘肽與卡姆果（天然維生素C來源），作為日常亮澤補給，讓整體狀態更顯清新，自帶美妍濾鏡。





一包補進6大關鍵成分：膠原蛋白＋專利鐵＋穀胱甘肽＋維生素C來源＋NAG＋葉酸，從內在補給開始，逐步養出紅潤、亮澤與青春飽滿的好狀態。

適口性升級，補充才會持續

多數人對膠原蛋白的印象，往往停留在「腥味重、不好入口」。威德海洋膠原粉特別調整為蜂蜜檸檬風味，入口清爽、微酸微甜，沒有惱人的氣味。粉末細緻、溶解度高，可直接食用或沖泡飲用。





無論是早上補充元氣、下午日常保養，或是睡前放鬆時刻，都能輕鬆補給，讓保養變成每天期待的小習慣。





輕鬆入手，日常就能完成美妍補給

威德海洋膠原粉不僅在配方與設計上展現專業，更貼心考量消費者的購買便利。目前於官網及全台知名連鎖賣場販售，讓民眾在日常採買時即可輕鬆入手，一站式完成健康補給。





同時也提供線上通路選購與訂閱制服務，定期配送到府，讓消費者能無負擔地持續補充，養成長期保健習慣，讓「由內而外的保養」成為生活裡最輕鬆的日常。













品質安心及專業加持

威德堅持「以科學定義健康」的品牌理念，所有產品皆經國際品質驗證與 SGS 檢驗，確保安全無虞。海洋膠原粉採用專利原料與臨床劑量設計，從原料、製程到包裝層層把關，讓消費者能長期安心補充。蜂蜜檸檬風味好入口， 符合現代女性對「好吃、好帶、好安心」的需求。





美麗不只是外在的妝容，更是身體散發出的自然紅潤與光澤。威德海洋膠原粉以三效複方配方，幫助女性同時補膠原、補鐵、補亮澤，讓每天的保養都能看得見、感受得到。









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