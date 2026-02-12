威德益生菌市佔率第一！通路佈局成關鍵

南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義縣警局已經推動兩年的，拉他一把，點亮少年光明燈方案，日前舉辦感恩回饋活動，縣長翁章梁特別感謝14位協助少年就業的業者，同時致贈禮品給參與計畫的25名少年，翁章梁說走偏少年很多只是需要一個被相信、被接納的機會，透過相關單位攜手合作，就能幫助孩子走入正軌，也為社會注入更多正向力量。拉他一把，點亮少年光明燈！民間企業投入提供就業機會。（圖／民視新聞）細心的將一隻又一隻的雞放入烤爐內，等到烤熟之後，利用巧手慢慢將雞肉剝開，已經在甕仔雞店工作兩年多的小全，曾經因為家境困難而自暴自棄，所幸在嘉義縣少年輔導委員會的協助下，才能回歸正途。接受輔導個案小全：「在我有了一些不良的事件之後，一直輔導著我也很關心我家裡的情況，以及工作上的狀態。」甕仔雞店長陳聰傑：「我們都看得出他進步非常多，也非常積極配合我們的工作安排。」其實像小全一樣狀況，曾經走偏的少年並不少，但為了讓他們遠離犯罪以及站穩腳步，嘉義縣從兩年多前開始推動拉他一把，點亮少年光明燈活動，除了餐飲業之外，也有相關工程、飯店等業者熱心參與提供就業機會，嘉義縣長翁章梁特別頒發感謝狀，表揚他們為社會的付出。嘉義縣長翁章梁：「我們要拉他一把謝謝企業界，大家共襄盛舉我們希望這樣的活動，能夠挽救更多的年輕人。」民間企業提供就業機會，誤入歧途少年重新步入社會，嘉義縣長翁章梁特別表揚。（圖／民視新聞）翁章梁說，許多少年需要的是被關懷以及被看見，只要有人在適當的時間伸出溫暖的雙手，就能讓他們的人生不一樣，曾參與計畫的小安就說，非常感謝輔導員以及民間人士，現在他從被幫助的，要轉變成幫助者，繼續把愛傳下去。曾接受輔導個案小安：「彌補以前我的不懂事，然後也想要拉這些少年一把，因為曾經的我也是他們的一份子。」曾經誤入歧途的少年，因為有人拉了一把，如今在各個領域展穩腳步，不僅生活有了重心有了依靠，也讓社會少了更多犯罪。原文出處：點亮少年光明燈！ 翁章梁：他們需要被相信的機會 更多民視新聞報導44歲女拿尿「塗抹全身+天天喝」讚：皮膚回春不長痘 專家狂搖頭白內障別等！白內障微創手術搭飛秒雷射 提升術後品質威力彩飆13.5億「台彩認了最會中獎號碼」！內行人抱走20億

