威德益生菌連年暢銷連鎖賣場！原因大解析

據引客消費實購數據統計，威德益生菌連續三年為台灣益生菌市占率第一。（圖：美國威德提供）

威德益生菌根據「引客數據」市場消費實購數據統計，連續三年為台灣益生菌市占率第一。以「吃了有感、好吃好帶、購買便利」，成為消費者購買的首選。益生菌全民日常保健必備，從學生到上班族、銀髮族，全家人皆能補充。





威德益生菌消費者回饋，補充後消化道機能逐漸穩定，上廁所更順暢，效果好，自然親友之間會互相推薦。威德益生菌的產品核心技術在於獨家專利BACO17芽孢菌，具備天然保護殼，經科學實證(*註1)能耐高溫、抗強酸，確保活菌能抵達消化道發揮作用。14種複合活菌、3種益生質，協同調整體質及消化道環境，效果全面，獲得醫師與消費者高度肯定。

威德益生菌憑藉BACO17專利芽孢菌、14種複合活菌、專利粗顆粒劑型與便利通路多種優勢，成為深受台灣消費者喜愛的益生菌品牌/圖：美國威德提供

威德益生菌受消費者青睞的粗顆粒形式，其實是品牌專利造粒技術，選擇以粗顆粒的形式承載活菌，達成速溶好吸收的效果。另外不少消費者因益生菌異味難穩定補充，威德益生菌好吃、且直接入口或搭配飲品都方便，這種符合現代人生活習慣的劑型設計，讓日常補充變得更簡單，大人小孩都養成天天補充的習慣，讓健康融入生活。





而且現代人生活節奏快速，『方便』也成為挑選益生菌時的重要關鍵。威德益生菌採用專利凍乾包埋技術，讓益生菌能在常溫下維持高活性，無需冷藏保存，保護活菌直達消化道定殖。搭配輕巧條狀單包裝設計，方便攜帶隨身補充，真正符合現代人的生活需求。

威德益生菌以「吃了有感、好吃好帶、購買便利」成為消費者購買的首選 。（圖：123RF圖庫）

威德益生菌除了配方架構與設計，同時兼顧消費者購買便利性。威德益生菌在知名連鎖賣場販售，日常採買即可順手購入，完成一站式消費。消費者也可到線上通路購買、訂閱制(定期寄送到家)，輕鬆購買，長期補充。





益生菌市場持續成長，消費者不再只看「菌數」或「無添加」，而是更注重能否有效、好入口、能天天補充。威德益生菌憑藉BACO17專利芽孢菌、14種複合活菌配方、專利粗顆粒劑型與通路優勢，成為最受台灣消費者喜愛的益生菌品牌之一。





*註1:依據第三方實驗室對於本產品專利菌株在強酸(pH2)條件下的耐受性實驗之結果





威德益生菌官網：https://www.weider.tw/zh-TW/products/probiotics



