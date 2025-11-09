威懾中國 紐西蘭媒體討論加入澳大利亞無人機牆防線
[Newtalk新聞] 《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）稍早以 〈紐西蘭能否接入澳大利亞的「無人機牆」以遏制中國？〉，探討紐澳在這方面的合作。
報導引述澳大利亞戰略政策研究所 （ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）的文章，指出澳大利亞的無人機牆受到烏克蘭的啟發，規模更為龐大，由三層空中無人機和海上無人機組成。
戴維斯指出：「如果能在澳洲的無人機牆上增加一層紐西蘭的無人機，那將非常有用。」「例如，一旦中國在西南太平洋地區建立前沿軍事存在，我認為紐西蘭的參與（澳大利亞主導的無人機牆）將大有裨益。」「這將有效地與澳大利亞的系統無縫銜接，我們將攜手合作，確保兩國的安全。」
報導指出，空中打擊範圍最遠的一層可達離岸2800公里，可能由波音公司生產的名為「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）的無人機組成。其單價超過1000萬澳元，與烏克蘭許多廉價的無人機相比價格不菲，但比配備先進感測器的F-35戰鬥機便宜十倍。
戴維斯建議在「幽靈蝙蝠」之後部署第二層，由價格低廉得多的攔截無人機組成。「它們將在阿拉弗拉海和帝汶海上空作戰，攔截任何躲過『幽靈蝙蝠』的威脅。」「這將是無人機防線的中堅力量，需要價格低廉的消耗型平台，執行單一任務，但數量要足夠多。」
坎培拉當局已投入10億澳元（約新台幣201.21億元）在澳大利亞本土研發「幽靈蝙蝠」無人機，創造了數百個工作機會。目前，澳洲正在測試該無人機如何與噴射戰鬥機協同作戰。
戴維斯表示：「紐西蘭完全可以投資『幽靈蝙蝠』項目，重建其固定翼飛機的空中作戰能力。它不必非得購買F-35之類的戰鬥機。」
報導指出，無人機牆不是對中國的挑釁，但卻是有效的嚇阻手段。
戴維斯表示：「沒人會說要在和平時期擊沉國際水域的中國船隻，但我們確實需要有能力持續監視他們的動向，進行監視，並在戰時採取行動捍衛我們的利益。」
「我認為，這正是加大對自主系統（尤其是無人機系統）投資以及構建無人機牆等概念的關鍵所在。」
紐西蘭新的國防工業戰略將無人機列為三大戰略工業基礎優先事項之一，僅次於太空。
國防軍和航太局已接到命令，要求制定一份關於無人機和反無人機系統的「基礎聲明」。
同時，紐西蘭國防軍已發布招標，擬建立一個類似澳洲的技術加速器，用於識別、開發、測試和整合新興技術，以提升國防能力。
戴維斯表示無人機並非要取代傳統系統——澳洲計劃購買日本的「最上」級護衛艦，而紐西蘭在本週於馬來西亞舉行的會晤後也正朝著效仿的方向邁進——而是作為補充。
「我們討論的是用無人機來補充海上艦艇和戰鬥機。」
「這樣一來，我們就能同時擁有海上、水下和空中力量，而且很可能還能得到軌道衛星的支持。」
戴維斯表示，烏克蘭使用的是體積更小、成本更低的無人機。「我們的想法仍然是降低無人機的採購成本，使其低於有人駕駛平台，這樣我們就能大量採購這類無人機。」「關鍵在於大規模生產。」
「如果我們能夠開發出這些系統，使其能夠以低成本、高產量的方式快速生產，那麼澳大利亞、新西蘭、美國等國家就能憑藉這一神奇的組合，大幅提升應對中國威脅的作戰能力。我認為我們才剛剛開始著手這項工作。」
