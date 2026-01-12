威柏科技迎向下一個10年 堅守初心、數據為本、服務先行

（記者黃信峯／嘉義報導）在全球科技、供應鏈與零售通路快速更迭的時代，通路商的角色已不再是過去「買進賣出」的單一轉手定位，更是逐漸轉向「供應鏈節點」、「品牌後盾」與「服務保障」。威柏科技貿易有限公司「威柏科技」在近期接受專訪時，以務實而堅定的語氣指出：面對新一輪市場巨變，公司將以初心為根、數據為底、服務為先，迎向下一個十年的挑戰與機遇。

圖/威柏科技貿易有限公司創辦人黃冠博(左)與威柏科技營運長黃昭翰(右)合影。記者黃信峯翻攝

草根通路精神：從夜市、業務、倉庫到櫃位 一步步走出來的企業體質

威柏科技創立的起點並非光鮮亮麗，而是最真實的市場底層。從創辦人黃冠博 19 歲從夜市擺攤起家，一步步親自帶著樣品一間間拜訪客戶、搬貨、跑櫃點的階段開始，威柏科技便深刻理解：企業的基礎不僅是資本，而是「懂顧客」與「重口碑」。這段歷程奠定總經理黃冠博務實、堅韌的工作文化，這份文化也延續到了十年後的今天，對於市場始終保持謙卑與高敏感度，也成了團隊中自然而然的氛圍。在威柏科技看來，「草根」從不是弱勢，而是一種扎根前線的能力，使公司能比多數企業更早洞察顧客需求、市場反饋與趨勢變化。

廣告 廣告

圖/威柏科技營運長黃昭翰。記者黃信峯翻攝

敬畏市場：把變化視為老師 把數據視為觀察工具

威柏科技長期建立「市場趨勢資料庫」，包括電商平台檔期變化、回購率走勢、售後類型統計、庫存周轉速度與代理品牌樞紐變化等，並以「尊重專業」為核心思維。公司相信，資料不是冷冰冰的報表，而是企業理解世界的語言。透過數據，公司能比競爭者更早捕捉需求轉向、判讀價格彈性、提前預備庫存與物流策略，並在市場快速轉折前做出準備。

總經理黃冠博表示：「堅持，是很重要的核心文化，把事情做好與做完是完全不同的兩件事。當我們在市場裡走得越久，就越清楚知道所有的成績，都來自扎實完成好眼前的每一件小事。這些義無反顧的核心，或許就是我們能夠繼續期盼下一個十年的根本。」

圖/威柏科技自營品牌WEiLIFE 藍牙耳機。記者黃信峯翻攝

服務先行：從售後承諾到「WEI 宇宙」的三軸佈局

威柏科技始終堅持「銷售成績不僅是成績單，更是與顧客關係的開始」。因此，扮演好品牌總代理與供應商的角色至關重要。從原廠保固制度、貨物品質把控、維修檢測流程、通路教育到經銷商與顧客的定期回訪，皆由威柏科技的售後品保部門與 WEiZ 團隊承接責任。

正是基於這份對服務與品質的堅持，威柏科技決定將視野進一步擴大。除了在 2019 年創設自營通路品牌「WEiZ 精品 3C」，更於 2024 年創立台灣 3C 品牌「WEILIFE」。公司正式確立以 【體驗 WEiZ｜科技 WEIBO｜未來 WEILIFE】 為三大發展動能，期許從單純的通路代理，轉型為「亞洲最具影響力的科技生活創新生態平台」。在通路策略上，WEiZ 於 2025 年在台中文心秀泰開設第三間旗艦店，緊接著將佈局北部市場，串連起北中南的全台實體體驗店網。

圖/威柏科技自營品牌WEiLIFE 藍牙耳機。記者黃信峯翻攝

實體佈局：打造有溫度的科技體驗

營運長黃昭翰表示：「3C 產品最重要的就是體驗。從手機周邊到消費性電子產品、小家電等，就算科技飛速進步，好的產品就應該有很直觀的使用體驗。WEiZ 的開設目的是打造品牌實體氛圍，搭配現場專櫃的 3C 顧問，滿足大眾對於諮詢與售後服務的需求。」他強調：「即使科技不斷進步，我們認為有溫度的服務依舊重要，這也是威柏致力於落實 『用心、放心、貼心』 服務準則的具體實踐。」

展望未來：以永續思維 走得更遠

展望下一個十年，總經理黃冠博表示：「未來不會輕鬆，但卻是最值得投入的十年。除了深耕威柏科技（WEIBO）的供應鏈賦能與 WEiZ 的沉浸體驗，未來我們更將透過 WEILIFE 探索生活產品的創新開發，構築完整的科技生活生態系。」黃冠博總結道：「我們將秉持『永續經營』的思維，不求短期數字的爆發，只求長期的價值創造。在快速變化的市場中扎實而穩定地前進，讓每一步都是充滿力量的前行。」