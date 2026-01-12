威柏科技迎向下一個10年 堅守初心、數據為本、服務先行
（記者黃信峯／嘉義報導）在全球科技、供應鏈與零售通路快速更迭的時代，通路商的角色已不再是過去「買進賣出」的單一轉手定位，更是逐漸轉向「供應鏈節點」、「品牌後盾」與「服務保障」。威柏科技貿易有限公司「威柏科技」在近期接受專訪時，以務實而堅定的語氣指出：面對新一輪市場巨變，公司將以初心為根、數據為底、服務為先，迎向下一個十年的挑戰與機遇。
圖/威柏科技貿易有限公司創辦人黃冠博(左)與威柏科技營運長黃昭翰(右)合影。記者黃信峯翻攝
草根通路精神：從夜市、業務、倉庫到櫃位 一步步走出來的企業體質
威柏科技創立的起點並非光鮮亮麗，而是最真實的市場底層。從創辦人黃冠博 19 歲從夜市擺攤起家，一步步親自帶著樣品一間間拜訪客戶、搬貨、跑櫃點的階段開始，威柏科技便深刻理解：企業的基礎不僅是資本，而是「懂顧客」與「重口碑」。這段歷程奠定總經理黃冠博務實、堅韌的工作文化，這份文化也延續到了十年後的今天，對於市場始終保持謙卑與高敏感度，也成了團隊中自然而然的氛圍。在威柏科技看來，「草根」從不是弱勢，而是一種扎根前線的能力，使公司能比多數企業更早洞察顧客需求、市場反饋與趨勢變化。
圖/威柏科技營運長黃昭翰。記者黃信峯翻攝
敬畏市場：把變化視為老師 把數據視為觀察工具
威柏科技長期建立「市場趨勢資料庫」，包括電商平台檔期變化、回購率走勢、售後類型統計、庫存周轉速度與代理品牌樞紐變化等，並以「尊重專業」為核心思維。公司相信，資料不是冷冰冰的報表，而是企業理解世界的語言。透過數據，公司能比競爭者更早捕捉需求轉向、判讀價格彈性、提前預備庫存與物流策略，並在市場快速轉折前做出準備。
總經理黃冠博表示：「堅持，是很重要的核心文化，把事情做好與做完是完全不同的兩件事。當我們在市場裡走得越久，就越清楚知道所有的成績，都來自扎實完成好眼前的每一件小事。這些義無反顧的核心，或許就是我們能夠繼續期盼下一個十年的根本。」
圖/威柏科技自營品牌WEiLIFE 藍牙耳機。記者黃信峯翻攝
服務先行：從售後承諾到「WEI 宇宙」的三軸佈局
威柏科技始終堅持「銷售成績不僅是成績單，更是與顧客關係的開始」。因此，扮演好品牌總代理與供應商的角色至關重要。從原廠保固制度、貨物品質把控、維修檢測流程、通路教育到經銷商與顧客的定期回訪，皆由威柏科技的售後品保部門與 WEiZ 團隊承接責任。
正是基於這份對服務與品質的堅持，威柏科技決定將視野進一步擴大。除了在 2019 年創設自營通路品牌「WEiZ 精品 3C」，更於 2024 年創立台灣 3C 品牌「WEILIFE」。公司正式確立以 【體驗 WEiZ｜科技 WEIBO｜未來 WEILIFE】 為三大發展動能，期許從單純的通路代理，轉型為「亞洲最具影響力的科技生活創新生態平台」。在通路策略上，WEiZ 於 2025 年在台中文心秀泰開設第三間旗艦店，緊接著將佈局北部市場，串連起北中南的全台實體體驗店網。
圖/威柏科技自營品牌WEiLIFE 藍牙耳機。記者黃信峯翻攝
實體佈局：打造有溫度的科技體驗
營運長黃昭翰表示：「3C 產品最重要的就是體驗。從手機周邊到消費性電子產品、小家電等，就算科技飛速進步，好的產品就應該有很直觀的使用體驗。WEiZ 的開設目的是打造品牌實體氛圍，搭配現場專櫃的 3C 顧問，滿足大眾對於諮詢與售後服務的需求。」他強調：「即使科技不斷進步，我們認為有溫度的服務依舊重要，這也是威柏致力於落實 『用心、放心、貼心』 服務準則的具體實踐。」
展望未來：以永續思維 走得更遠
展望下一個十年，總經理黃冠博表示：「未來不會輕鬆，但卻是最值得投入的十年。除了深耕威柏科技（WEIBO）的供應鏈賦能與 WEiZ 的沉浸體驗，未來我們更將透過 WEILIFE 探索生活產品的創新開發，構築完整的科技生活生態系。」黃冠博總結道：「我們將秉持『永續經營』的思維，不求短期數字的爆發，只求長期的價值創造。在快速變化的市場中扎實而穩定地前進，讓每一步都是充滿力量的前行。」
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 241
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 44
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 87
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 4
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 23
東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒
前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 5
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 22
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 9
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 17
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 10 小時前 ・ 1050
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50