「威海計畫」擴建左營軍港 高雄區漁會提3點要求保障漁民權益

高雄區漁會。（洪靖宜攝）

「威海計畫」是我國國防重大建設，主要為興建左營第二港口，由於影響鄰近漁會漁港環境及漁民捕撈作業，引發漁會及居民多次抗議，海軍司令部提出補償計畫，自民國115年1月1日生效。高雄區漁會認為茲事體大，今天下午發出聲明，提到政府推動「威海計畫」擴建左營軍港之際，更應趁此契機，全面檢討不合理的禁區限制海域及其利用，也提出3點要求保障漁民。

國防部啟動「威海計畫」興建左營二港口，因影響漁民權益甚鉅，海軍司令部提出補償計畫，但高雄區漁會不領情，認為茲事體大，31日發出嚴正聲明，高雄區漁會指出，高雄漁民長期深受軍、商港法規雙重夾擊，就算漁場近在咫尺，卻因法規限制，始終無法取得「專用漁業權」，更常因誤入5海浬禁區，面臨高額裁罰。

高雄區漁會強調，這些制度限制迫使漁船必須繞道遠行，不僅大幅增加油耗與時間成本，更長期壓縮漁民生計。政府推動「威海計畫」擴建左營軍港之際，更應趁此契機，全面檢討不合理的禁限制海域及其利用。

高雄區漁會理事長黃一茂特別強調，漁民全力支持國防建設，但必須有法規鬆綁與合理補償並行，才是真正的基層正義。因此，高雄區漁會提出三點要求，包含「全面盤點禁限制區」：重新劃設合理作業範圍，保障漁民在自家門口捕魚的權利、「制度性鬆綁」：解決因軍商港擴張導致漁權消失的結構性問題，以及「完善安全通道」：在二港口規劃明確漁船路權，避免漁民誤觸法規。

