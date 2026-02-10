威爾剛不只讓你硬！期刊證實能改善皮膚血流 潘俊亨醫師曝光驚喜真相

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

威爾剛的功效全世界都知道能讓男人擺脫陽痿、不舉。國際期刊證實威爾剛不只讓男人硬，更可以促改善皮膚纖維化、改善皮膚血流與促進產生膠原蛋白修復皮膚。性學權威醫師潘俊亨醫師加碼表示：威爾剛與可以促進女人陰道陰蒂充血，對女性性高潮有顯著幫助。

威爾剛不只讓你硬！期刊證實能改善皮膚血流

性學權威潘俊亨醫師表示，威而鋼（Viagra）長年被視為治療勃起功能障礙的處方藥，但近年有國際期刊研究發現，它的作用不只在「性功能」，還可能透過改善血液循環、促進膠原蛋白生成，對皮膚修復與光滑度產生正面影響，引發醫學界關注。

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／AI製作）

期刊一：威而鋼能改善皮膚纖維化與皮膚結構

①期刊名稱

英文期刊名：Clinical Immunology

中文譯名：臨床免疫學期刊（國際SCI期刊）

②文章題目

英文：

Sildenafil attenuates the fibrotic phenotype of skin fibroblasts in patients with systemic sclerosis

中文：

威而鋼可減少皮膚成纖維細胞的纖維化表現

③重點

這篇研究是「細胞層級」研究，發現：

1.威而鋼可以讓皮膚細胞「不要過度變硬」。

2.能降低皮膚纖維化（皮膚變硬、粗糙、老化的關鍵原因）。

3.讓皮膚結構更柔軟。

也就是說：

威而鋼可能讓皮膚組織變得比較柔軟、細緻，對皮膚老化與硬化有潛在改善效果。

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／翻攝自PIXABAY）

期刊二：外用威爾剛能促進皮膚修復與膠原蛋

①期刊名稱

英文期刊名：Springer Nature / PubMed 收錄醫學研究

（系統性醫學研究回顧論文）

②文章題目

英文：

Efficacy of topical sildenafil formulations in enhancing wound healing

中文：

外用威而鋼對促進傷口癒合的效果研究

③重點

研究整合多篇醫學實驗，結論是：

威而鋼能增加皮膚血流

1.促進血管新生。

2.刺激膠原蛋白生成。

3.加快皮膚修復。

也就是說：

威而鋼不只讓血管擴張，還能幫助皮膚細胞修復、長新血管與膠原蛋白，理論上會讓皮膚更細緻、有彈性。

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／AI製作）

期刊三：威而鋼改善皮膚血流與傷口癒合

①期刊名稱

英文期刊名：Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences

中文譯名：藥學與藥物科學期刊（國際藥學SCI期刊）

②文章題目

英文：

Effect of sildenafil on wound healing: An experimental study

中文：

威而鋼對傷口癒合的實驗研究

③重點

這篇是動物與實驗研究，發現：

1.威而鋼增加皮膚局部血液循環。

2.提高氧氣與營養供應。

3.促進皮膚細胞再生。

也就是說：

血流增加＝皮膚得到更多養分與氧氣，皮膚會比較有光澤、有活力。

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／AI製作）

威而鋼的核心作用是「讓血管擴張、血流增加」 而皮膚健康的第一關鍵也是「血流」

潘俊亨醫師總結以上期刊重點：威而鋼的核心作用是「讓血管擴張、血流增加」，而皮膚健康的第一關鍵也是「血流」，所以醫學研究已經證實：

1.威而鋼能改善皮膚血液循環。

2.能促進膠原蛋白與皮膚修復。

3.能降低皮膚纖維化（粗糙老化關鍵）。

因此在理論與看診實務層級上，威而鋼確實有「讓皮膚更光滑、有彈性」的潛力。

威爾剛不只造福男人也造福女人 對女人性高潮有顯著幫助

潘俊亨醫師加碼表示，令人驚訝的是最近醫學研究發現威而鋼對女人也有莫大好處，威而剛能透過改善末梢血液循環，促進膠原蛋白生成，對女性皮膚修護與光度產生正面影響，也可能促進女性荷爾蒙輸送到皮膚讓皮膚細胞不要過度變硬降低皮膚纖維化，而皮膚變硬粗糙是老化的關鍵原因。



威而剛會使皮膚保持柔軟滑嫩有抗衰老的作用，透過血管擴張增加陰道及陰蒂部位的血流量，促進充血提升濕度與性敏感度有助於改善女性，因生理因素引起的性高潮障礙或性交疼痛，對女性的性高潮提升有顯著幫助。由於威爾剛在臺灣是處方藥，要經過醫師與適量服用。



對皮膚好的食物：菠菜，紅蘿蔔，花椰菜，杏仁，沙棘籽，洛神。

保養皮膚讓皮膚變好的方法：避免熬夜，做好防曬，為身體補水，養成均衡飲食。

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／翻攝自PIXABAY）

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／潘俊亨醫師提供）

國際期刊證實！威爾剛不只讓你硬還能改善皮膚血流。潘俊亨醫師加碼曝光驚喜真相。（圖／潘俊亨醫師提供）

