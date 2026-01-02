威爾史密斯被控性騷擾與不當解僱！ 前巡演樂手提告求償

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

演員、歌手威爾史密斯（Will Smith）被一名巡演小提琴手布萊恩金約瑟夫（Brian King Joseph）提告，指控他對自己進行性騷擾、不當解僱與報復行為。目前史密斯尚未回應此事。

（圖／美聯社）

根據美媒《綜藝》報導，訴狀中史密斯和Treyball Studios Management被列為被告，史密斯遭控在去年春天的巡演「Based on a True Story: 2025 Tour」中，對約瑟夫進行「掠奪性行為」，並「刻意培養、指導約瑟夫，以進行進一步的性剝削」。

訴狀指出，史密斯於2024年11月聘請約瑟夫在聖地牙哥的一場演出中表演，後邀請他加入2025年的巡演，並參與他的新專輯錄製。隨著兩人的關係日益密切，史密斯曾經對約瑟夫說：「你和我之間有一種特殊的連結，這是我和其他人都沒有的」，以及類似的言論。

約瑟夫在2025年3月加入史密斯巡迴的首站，在拉斯維加斯表演時，樂隊與工作人員皆在當地預定飯店房間。訴狀稱，該段期間，約瑟夫裝有飯店房卡的包包消失了幾個小時，後被管理層找到並歸還，而「管理層是唯一能夠進出其房間的人員」。

約瑟夫稍晚回到房間時，發現房間被「非法」進入過，有人留下濕紙巾、一瓶印著他人姓名的愛滋病藥物，以及一張字條，上面寫著：「布萊恩，我最晚5：30回來，只有我們Stone F」，語句間甚至畫上了愛心。約瑟夫認為，這張紙條暗示他，「很快就會有一位不明人士到他的房間，跟他發生性行為」。約瑟夫隨即通知飯店保全人員及史密斯的代表並報警。然而，約瑟夫聲稱，短短幾日後，一名管理團隊成員因該事件羞辱他，並告知他已被解僱，暗示整起事件皆為約瑟夫捏造。

訴狀指出，約瑟夫被解雇後患上創傷後壓力症候群，並承受經濟損失。他以性騷擾、不當解僱與報復行為提告，並請求陪審團裁定損害賠償金額。目前史密斯一方尚未回應此事。

