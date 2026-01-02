威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱

好萊塢男星威爾史密斯日前遭小提琴手布萊恩金約瑟夫控訴涉嫌性騷擾、非法解僱以及報復。布萊恩金約瑟夫提出的訴狀中描述，他在參與威爾史密斯2025年3月的拉斯維加斯站巡演時，他回到房間後竟然發現，有一瓶寫有他名字的抗愛滋藥物、手寫紙條以及濕紙巾，紙條寫著「布萊恩，我最晚5:30回來，只有我們兩個」，最後還有畫愛心，讓他嚇到趕緊向飯店、威爾史密斯方面反應並且報案。

布萊恩曾是《美國達人秀》的參賽者，2024年11月開始便受僱於威爾史密斯，更被邀請加入「Based on a True Story：2025 巡迴演唱會」，甚至威爾史密斯承諾會讓他參與新專輯製作，沒想到之後威爾的言行漸漸越界。訴狀提到，威爾史密斯曾對布萊恩表示：「你我之間有著與眾不同的特殊連結。」布萊恩認為，對方是在利用權力不對等的關係，對他進行「掠奪性行為」以及有計畫的「洗腦與誘導」，目的是為了進一步的性剝削。

拉斯維加斯站巡演所發生的事情，讓布萊恩感到極度不安，甚至在通報該事件後，威爾史密斯的團隊反過來羞辱他，暗示他造謠，並將他解僱。布萊恩表示，非法解僱造成他嚴重的經濟損失，更使他罹患創傷後壓力症候群。威爾史密斯方面尚未對此做出任何官方回應。