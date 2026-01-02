威爾史密斯遭巡演團員控「性威脅」！房內現HIV藥與曖昧紙 條律師急滅火

威爾史密斯近期再陷爭議，被巡演小提琴手控訴性騷擾與不當解雇。（示意圖／達志／美聯社，下同）

好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）近日遭一名巡演小提琴家控告，內容涉及性騷擾、不當解雇與職場報復。原告為曾參加《美國達人秀》的布萊恩·金·約瑟夫（Brian King Joseph），他指控遭遇性威脅後向主辦單位檢舉，反而遭開除，導致他罹患創傷後壓力症候群（PTSD），目前已正式向加州洛杉磯高等法院提出訴訟，要求由陪審團裁定賠償金額。

根據《綜藝報》（Variety）與《人物雜誌》（PEOPLE）綜合報導，訴訟文件顯示，約瑟夫於2024年11月受邀參與威爾史密斯的全球巡演《Based on a True Story：2025》，雙方關係日漸密切，史密斯甚至曾向他表示：「你和我之間有一種特別的聯繫，這是我與其他人所沒有的。」原告主張，史密斯此舉具有「刻意引導與培養以進行性剝削」的目的。

2025年3月，約瑟夫參加巡演在拉斯維加斯的演出，入住主辦方安排的飯店。他表示，當時房卡曾短暫遺失，僅有管理團隊掌握進出權限。數小時後，他返回房間時發現房內有多項陌生物品，包括濕紙巾、一瓶啤酒、一只紅色背包、一瓶標示他人姓名的HIV藥物、耳環與醫院出院文件，以及一張手寫紙條寫著「Brian，我會回來，就我們兩個」，並附上一顆愛心，署名「Stone F」。

威爾史密斯方面律師出面強調毫無根據，並將提法律反擊。

他表示，這讓他深感恐懼，認為「某位不明人士即將返回房間從事性行為」，並立即通報飯店保全、非緊急警察專線以及史密斯的團隊。但數日後，一名巡演管理人員斥責他捏造事件，並將他開除，隨即另聘他人接替演出。

對此，史密斯的律師艾倫·B·葛羅茲基（Allen B. Grodsky）透過聲明強調：「原告的指控虛假、無憑據且極度魯莽，我們將採取一切法律手段捍衛名譽，揭示真相。」

布萊恩·金·約瑟夫為華盛頓特區音樂家，曾於2018年《美國達人秀》第13季晉級前三名。他在社群平台上曾分享2024年底參與巡演首場演出的影片，如今卻因此次事件聲譽受損、身心受創，訴訟中指出，他遭遇嚴重情緒創傷與經濟損失。

值得注意的是，這起訴訟發生之際，威爾史密斯的妻子潔達·蘋姬·史密斯（Jada Pinkett Smith）亦正面臨另一樁官司，被前夥伴指控言語威脅。史密斯夫婦目前尚未對此案發表進一步評論。

約瑟夫聲稱飯店房內出現不明紙條與HIV藥物，疑遭不明人士威脅性侵。（圖／翻攝自X，@nypost）

原始連結

