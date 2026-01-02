威爾史密斯遭控性騷及不當解雇！小提琴手指「掠奪性行為」

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝、歌手威爾史密斯(Will Smith)遭一名巡演小提琴手布萊恩金約瑟夫(Brian King Joseph)提起訴訟，指控他對其進行性騷擾、不當解雇與報復行為。

根據外媒《綜藝》報導，訴狀中約瑟夫將威爾與 Treyball Studios Management 列為被告，指控威爾在今年春天進行的「Based on a True Story：2025 巡演」期間展現「掠奪性行為」，並「刻意對約瑟夫進行培養與引導，為進一步的性剝削鋪路」。

訴狀指出，威爾於2024年11月聘請約瑟夫在聖地牙哥的一場演出中表演，隨後邀請他加入2025年巡演，並參與即將推出的專輯錄製。隨著兩人關係日益親近，威爾曾對約瑟夫表示：「你和我有一種非常特別的連結，是我和其他人都沒有的。」以及其他類似的表述。

約瑟夫過去曾參加《美國達人秀》，2025年3月加入威爾巡演的第一階段，在拉斯維加斯演出；當時為樂手與工作人員預訂了飯店房間。訴狀稱，他裝有房卡的包包曾失蹤數小時，直到管理層找到並歸還，而「能夠進出其房間的人只有管理層成員」。

當晚稍後，約瑟夫回到房間後發現有人「非法」進入，並留下物品，包括濕紙巾、一瓶標有他人姓名的HIV藥物，以及一張字條，上面寫著：「布萊恩，我最晚5:30前會回來，只有我們(畫了一顆愛心)，Stone F。」他將此解讀為警告，暗示「一名不明人士很快會回到他的房間，與他發生性行為」。

約瑟夫隨即通知飯店保全與威爾的代表，並向警方報案，他聲稱，僅僅幾天後，一名管理團隊成員因該事件對他「羞辱」，並告知他遭到解雇，暗示約瑟夫捏造整起事件。

訴狀指出，約瑟夫遭解雇後出現創傷後壓力症候群(PTSD)並承受經濟損失。他以報復、不當解雇與性騷擾為由提告，並要求由陪審團裁定損害賠償金額。目前威爾方面並未回應。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

