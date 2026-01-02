威爾史密斯遭樂隊男成員控性騷！受害者稱檢舉後遭不當解僱

好萊塢男星威爾史密斯（Will Smith）日前遭其團隊中的男職業小提琴家布萊恩金約瑟夫（Brian King Joseph）控告性騷擾、非法解僱及報復。約瑟夫指控史密斯在巡演期間對他進行性剝削，並在他向管理團隊反映後遭到解僱。

好萊塢男星威爾史密斯。（圖／翻攝自IG@willsmith）

據美國《People》雜誌1日報導，約瑟夫於當地時間12月30日向加州洛杉磯高等法院提起訴訟。訴狀中指控，威爾史密斯於2024年11月邀請他加入「Based on a True Story：2025 巡迴演唱會」全球巡演後，透過權力不對等的關係，對他進行「掠奪性行為」以及有計畫的「洗腦與誘導」，目的是為了進一步的性剝削。

訴狀詳細描述了2025年3月巡演期間發生的「一連串創傷事件」。約瑟夫聲稱，他發現有人在沒有強行闖入跡象的情況下進入他位於拉斯維加斯的飯店房間。現場留下「性暴力威脅的證據」，包括一張手寫紙條，上面寫著「布萊恩，我會回來的⋯⋯只有我們倆」，並畫有愛心圖案，署名「Stone F」，此外還有濕紙巾、啤酒瓶、紅色背包、一瓶標有他人姓名的愛滋病藥物、一隻耳環，以及屬於約瑟夫不認識之人的醫院出院文件。

男職業小提琴家布萊恩金約瑟夫。 （圖／翻攝Instagram「 Brian King Joseph 」）

根據訴狀內容，約瑟夫「擔心某個不明人士很快會回到他的房間與他發生性行為」。約瑟夫向飯店人員、當地非緊急警察專線及威爾史密斯的管理團隊通報此事後，訴狀指控巡演管理團隊成員隨後「羞辱」約瑟夫，並告知他遭到解僱。訴狀稱，另一名小提琴家被聘用接替他在巡演中的職位。

訴狀指出，這起事件對約瑟夫造成「嚴重的情緒困擾、經濟損失、名譽損害及其他傷害」，包括「因解僱而導致的創傷後壓力症候群（PTSD）及其他心理疾病」。

約瑟夫是華盛頓特區人，曾於2018年參加《美國達人秀》第13季，獲得前三名。2024年12月，他曾在Instagram發布一段在舞台上演奏小提琴的影片，並在貼文中表示那是他與威爾史密斯巡演的第一晚。

好萊塢男星威爾史密斯被控於巡演期間性騷擾團隊中的男小提琴家。 （圖／翻攝Instagram @willsmith ）

這起訴訟是繼12月1日前助理薩拉姆（Bilaal Salaam，又名Brother Bilaal）對威爾史密斯的妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）提起300萬美元訴訟後的最新法律行動，薩拉姆聲稱遭到潔達的言語威脅。一位娛樂圈消息人士向《People》雜誌表示，這對夫妻「非常生氣，並表示這些都是胡說八道」，並稱薩拉姆是「一個投機取巧、試圖剝削他們的人」。

