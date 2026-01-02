威爾史密斯遭爆性騷擾！受害者控「報警後被非法解僱」

威爾史密斯捲爭議。(圖/達志影像)

好萊塢男星威爾史密斯日前遭小提琴手布萊恩·金·約瑟夫控訴涉嫌性騷擾、非法解僱以及報復，布萊恩·金·約瑟夫提出的訴狀中描述，他在參與威爾史密斯2025年3月的拉斯維加斯站巡演時，他回到房間後竟然發現，有一瓶寫有他名字的抗愛滋藥物、手寫紙條以及濕紙巾，紙條寫著「布萊恩，我最晚 5：30 回來，只有我們兩個」，最後還有畫愛心，讓他嚇到趕緊向飯店、威爾史密斯方面反應並且報案。

布萊恩·金·約瑟夫曾是《美國達人秀》的參賽者，2024年11月開始便受僱於威爾史密斯，更被邀請加入「Based on a True Story：2025 巡迴演唱會」，甚至威爾史密斯承諾會讓他與新專輯製作，沒想到之後威爾史密斯言行漸漸越界。訴狀提到，威爾史密斯曾對布萊恩表示：「你我之間有著與眾不同的特殊連結。」布萊恩認為，對方是在利用權力不對等的關係，對他進行「掠奪性行為」以及有計畫的「洗腦與誘導」，目的是為了進一步的性剝削。

而在拉斯維加斯站巡演所發生的事情，讓布萊恩感到極度不安，甚至在通報該事件後，威爾史密斯的團隊反過來羞辱他，暗示他在造謠，並將他解僱。布萊恩表示，非法解僱造成他嚴重的經濟損失，更他罹患創傷後壓力症候群。

威爾史密斯方面尚未對此做出任何官方回應。布萊恩要求此案交由陪審團審理，並索取相應的損害賠償。

